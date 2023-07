El ‘Pibe’ Valderrama explotó con crisis de Junior y ‘Bolillo’ Gómez

Apareció Carlos el ‘Pibe’ Valderrama para hablar de la crisis de resultados que vive el Junior de Barranquilla; de las peleas que ha cazado Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez con algunos referentes históricos y exdirigidos; y para darle la justa parte de la responsabilidad a los jugadores del plantel tiburón.



En entrevista con ‘Cuid Sports’, Valderrama se despachó: habló de la continuidad del entrenador, del mal juego de su equipo, pero dio zanahoria y garrote, pues le dio a cada quien lo que se merecía.



“Estaba optimista de que el equipo iba a arrancar mejor y no fue así. Son tres partidos en los que el equipo lleva perdidos; y yo no me preocupo por perder, importante es la forma de jugar, porque si el equipo juega bien, la gente lo reconoce y dice ‘el próximo partido ganamos’, pero no juega bien y esa es la preocupación que tengo”, comentó Valderrama Palacio.

“El ‘Bolillo’ no ha encontrado el equipo. ¿Cuál es el equipo titular? En todos los partidos hay cambios, y es muy complicado así. Lo más difícil para un cuerpo técnico es encontrar el XI titular, y no se ha encontrado. No tiene una columna vertebral. Uno puede darle continuidad a un equipo, pero se le da cuando está dando resultados. Si no funciona, hay que hacer cambios y eso es lo que pasa”, analizó el ‘Pibe’.



Luego, el histórico futbolista colombiano habló de un Junior dividido y que solo entrega malas noticias.



“Si el equipo no está unido, es muy difícil. Si el ambiente no es bueno, no es positivo… por eso se llama equipo. Y parece que no está. Algo tiene que estar pasando, porque eso se ve, el ambiente no es bueno; todos los días hay noticias de Junior, pero son negativas, necesitamos una buena. El líder del equipo es el técnico. Uno tiene que prepararse para demostrarle al técnico que puede jugar, ya él decide”, apuntó Valderrama.



“El ‘Bolillo’ llegó, no logró clasificar a pesar de que luchó. Ahora trajo los jugadores y armó su equipo, ahora vamos a ver si los jugadores le responden. Ahora estamos en su segundo periodo, lleva tres derrotas y son muchos partidos sin ganar, entonces está metido en un problema; y la gente tiene razón (en pedir la salida)”, dijo el ‘Pibe’ sobre los reclamos de la afición.



Así, se atrevió a hablar sobre la continuidad del ‘Bolillo’: “‘Bolillo’ lleva 50 años en el fútbol, y sabe que está en una posición de resultados. Él no va a esperar a que lo echen, es hombre de fútbol y sabe que si no da resultados se tiene que ir. Si Junior no mejora, no va a ganar nunca. Hay que cambiar. Y si ‘Bolillo’ muere con la de él, tiene que ganar. Si no le gana a Bucaramanga, se va. El lunes tiene que jugar bien y ganar”.



Por eso, Valderrama también responsabilizó a los jugadores que tiene Gómez en el plantel del Junior.



“Hernán es un técnico ganador. Hay ido a cinco Mundiales y eso no es fácil. ‘Bolillo’ es un técnico ganador, con su estilo y sistema, pero los jugadores hacen la diferencia y tienen que aparecer. Los que llegaron, que muestren que son buenos; no le vamos a echar toda el agua sucia al técnico. Este es el momento de mejorar, hay oportunidad, entonces le digo a los muchachos: vamos para adelante, que hay que cambiar el momento del equipo”, dijo el ‘Pibe’.



Agregó Valderrama: “Hay momentos en los que un grupo tiene que hablar de frente. Pasa esto, pasa aquello… de frente. Para buscar la solución, pero no se pueden callar, porque así no se arreglan las cosas. Si hay que irse a las manos, se va a las manos, pero se arregla el equipo”.



El mítico ‘10’, dijo que no estaba en polémicas con ‘Bolillo’, pues lo quiere como un hermano: “El Junior no tiene excusa, y ‘Bolillo’ es el líder de Junior. Y él sabe que es así. Sabe que lo quiero mucho, quiero que esté de primero; y así como digo con orgullo que tiene cinco mundiales, hoy estoy intranquilo y dolido, buscando la manera de que el equipo funcione. Y quiero que el equipo esté de primero, porque tengo un amigo, un hermano ahí. Entonces sufro el doble”.



“El lunes le vamos a dar la vuelta a esto. ¡La madre si no! Desde el lunes vuelven las noticias positivas”, concluyo Valderrama.