'Pibe' Valderrama rebautizó al Junior y sentenció al 'Bolillo' Gómez

El histórico '10' de la Selección Colombia aterrizó en Barranquilla para jugar este sábado en la despedida de Sebastián Viera. Carlos 'Pibe' Valderrama no perdió oportunidad para referirse al Junior y sentenciar a Hernán Darío 'Bolillo' Gómez antes de iniciar la Liga BetPlay II-2023. Aseguró que no tienen excusas y que deben pelear la final.

En charla con El Ámbito de Barranquilla, 'Pibe' mencionó que "Junior está listo... ¿sabes cómo se llama ahora el equipo? No hay excusas. Hay que esperar los partidos, eso es un partido de preparación pero eso no hay excusa", mencionó sobre el reciente doblete amistoso ante Unión Magdalena.



"El 'Bolillo' entró bien y ahora está armando el equipo de él y seguro va a entrar mejor a los octagonales y va a pelear la final", agregó Valderrama sobre el semestre que se avecina para los rojiblancos, que con Hernán Darío alcanzaron a ilusionarse el semestre anterior con entrar a cuadrangulares.



Sobre la despedida de Sebastián Viera, que será este sábado en el Metropolitano y contará con la presencia de grandes exfutbolistas y figuras vigentes en balompié colombiano, 'Pibe' dijo: "Todavía podemos jugar y vamos a divertirnos, queremos despedirlo como se merece (...) Estamos listos y vamos a reventar el estadio. A Viera le di las gracias porque no me lo esperaba, vamos a echar un toque bacano".