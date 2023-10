Respuesta a canción de Millos: 'que es grande aún no lo ha demostrado'

En los últimos días se viralizó una nueva canción en honor a Millonarios, por parte del narrador Eduardo Luis López junto a artistas urbanos.

Y así como se presentó públicamente apareció una respuesta, una crítica con música al equipo azul, que se clasificó matemáticamente a los cuadrangulares gracias a la reciente victoria de Atlético Nacional contra Alianza, pues en su propio partido contra Boyacá Chicó no pudo pasar del 1-1.



Con ese argumento, se armó una gran discusión en el programa Saque Largo de Win Sports, donde el periodista Julián Céspedes respondió, entonando su propia versión, al lanzamiento musical de su colega.



"Qué tiene tu Millos que te veo encartado, eso de que es grande aún no lo ha demostrado", cantó el periodista antioqueño al aire.





😎🔥¡@JulianMCespedes llegó con lo taches arriba para hablar sobre el momento de Millonarios y hasta canción creó! #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/VuUvVcRsAr — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 26, 2023

Y la crítica no paró ahí pues cuando le recordaron que es el vigente campeón de Liga y además de Copa, sus palabras fueron demoledoras.



"No está jugando a nada, qué raro que cualquier grande flaquea y lo cogemos a garrote, a Nacional a Medellín, ah pero es Millonarios, es una estrategia para hacer sufrir a la hinchada.. ¡Dejen de ser descarados!", criticó.



"Millonarios no esta jugando a nada, es el campeón pero no juega a nada, por ahora ni fu ni fa", concluyó Céspedes.