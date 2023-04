Jersson, ave fenix de Santa Fe: paciencia, lucha y un sueño inglés

La imagen todavía está en la memoria de los hinchas de Santa Fe: minuto 85, partido contra Junior el 11 de mayo de 2022 en El Campín, la mano que se levantaba para pedir asistencia médica, desmayo y traslado en ambulancia al hospital. Temor.

Jersson González, el chico que despuntaba como extremo con solo 20 años, entraba a la Clínica Marly con una segunda molestia en el pecho, una que ya había experimentado días antes contra Deportivo Cali.



Hoy, casi un año después, es un recuerdo de esos que es mejor bloquear: "Eso quedó en el pasado, casi no lo recuerdo, estoy es enfocado en lo que viene y lo que vivo. Queda en el recuerdo porque fue un susto grande para mi familia pero no fue nada, me hicieron los exámenes y para gracia del Señor estoy cien por ciento sano. Lo tengo como anécdota. Me pasó al inicio el miedo, no saber qué era, por qué el desmayo, se vienen muchas cosas a la cabeza, que lo de Agüero, Andrés Felipe (Román) de Nacional y uno duda, pero ya sé que no fue nada grave".



De la Clínica salió más fuerte pero con vigilancia por cerca de dos meses: "se tuvo un percance pero Dios me dio la oportunidad". Sin embargo, pasaron seis meses sin actividad pues no alcanzó a inscribirse y se limitó a entrenar en el equipo, haciendo la fila, paciente, fuerte. Ya conocía cada detalle de las paredes de la enfermería 'cardenal', a la que había ingresado antes por otra razón.



"Tuve una luxación del hombro, seguí entrenado así, no me quería operar, era pura terapia. Debuté, me estaba yendo bien pero fue necesario operar después porque era probable que ese hombro se saliera. Me daban de tres a cuatro meses de incapacidad pero era tanta mi emoción de ver que estaba cumpliendo mi sueño que no me podía caer por la operación, entonces conseguimos un fisio y le trabajamos y en un mes y medio ya me había recuperado. Me dice el médico: '¿y usted se trasplantó? Porque esto era más tiempo'. Es que no podía ni en un saque de banda. Lo veo ahora como superación. A veces uno tiene adversidades pero hay que pararse y seguir por lo de uno", afirma.



Ahora el fútbol le devuelve el sacrificio con lujo: viene de anotar en la victoria 3-0 contra Bucaramanga y ha vuelto a los titulares de prensa, a la memoria de los hinchas que se ilusionan con su velocidad y su pase para Copa Sudamericana y Liga, en la que este miércoles visita a Águilas. Ha vuelto. Esta vez para quedarse.



Su equipo primario



Trabajamos con mi familia y mi empresario con una coach que en ese momento me ayudó con la mentalidad y me ayudó a pararme. Es trabajar la mente fuera de los entrenamientos del fútbol y ayudarte con mucha información, aún seguimos trabajando, empezamos hace casi tres años. Un futbolista siente que se las sabe todas pero es tan incierto si no hay trabajo y compromiso...



Somos mi papi, mi mami, mi hermano y yo. Ellos son la prioridad. Es mi sueño que ellos siempre estén arriba, por lo que vivimos. Venimos de abajo como se dice, toda mi vida viví en Bosa y feliz, nunca nos faltó nada, ellos tres siempre están conmigo y gracias a ellos y tres o cuatro familias que estuvieron ahí, hoy por hoy soy quien soy. ¿La novia? Ya llegará. Estoy recibiendo hojas de vida (risas).



La fuerza del 'león'



El gol (a Bucaramanga) tiene trabajo, siempre se entrena, me da orgullo compartir con personas como mis compañeros, sacarles el jugo y aprovechar lo que me dicen y se da en el campo de juego, que es lo más lindo. Agradezco mucho porque estar en ese nivel junto a ellos es importante.



Por tiempo, porque trabajo hace mucho con él y me arropó en mi momento más difícil, me entiendo bien con Morelo. Por ejemplo, sé que con él hay una característica y es que cuando uno, que es su alimento para definir, debe saber que él se queda atrás y yo le debo tirar el centro allá; en cambio con Hugo le tiro el centro adelante para que anticipe.



Me identifico más (en el medio) con Iván (Rojas) porque es una pared, muy inteligente, uno como atacante se siente tranquilo porque atrás hay buena defensa, pero con varios me entiendo bien, me aportan mucho y es sana la competitividad.



Con el profe (Rivera), agradecido porque él me dio la oportunidad de debutar, el respaldo dentro del campo. Él da sus indicaciones en la semana pero ya están claras las funciones en el partido. Si hay que ver al jugador rival es más personal, pero nos da mucha confianza.



El sueño



Soy consciente de las temas de las ofertas internacionales pero sé que todo va llegando, hay que estar cien por ciento acá con Santa Fe y partido a partido demostrar. Después se mirará.



Mi sueño y mi meta, está escrito: es el Manchester City. Sueño con el Etihad, me sé todos los datos de la ciudad, es el sueño a largo plazo. De referentes tengo a Cristiano por su vida y cómo creció y en lo que se convirtió y a Sterling, el más parecido a mi juego.