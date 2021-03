Pereira vs O. Caldas, clásico cafetero por la fecha 10: siga EN VIVO

Este lunes a partir de las 6:00 pm en el estadio Hernán Ramírez Villegas, Deportivo Pereira y Once Caldas protagonizará una nueva versión del clásico cafetero. El local llega en una complicada situación, pues es penúltimo en la tabla con 3 puntos, lo que llevó a la salida del técnico (Jorge Artigas). Once Caldas, por su parte, suma 6 puntos y no gana desde la quinta fecha cuando superó a Envigado. Desde allí ha empatado dos y perdido dos juegos.

Siga acá las incidencias del partido: