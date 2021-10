Pereira se tomó el café del clásico: triunfo contra Once Caldas

Pereira va con camino firme, no solo para salvar el descenso, sino para seguir firme en el grupo de los ocho, tratando de asegurarse un lugar para la fiesta de fin de año. Triunfo y goleada en el clásico cafetero contra Once Caldas, que sigue sin reaccionar.



Los manizaleños empezaron a buscar el arco rival, apelando a la velocidad de Juan David Pérez y Mender García, para ir al ataque. Pero se encontraron con las buenas intervenciones de Harlem Mosquera, que evitó la caída de su arco en los primeros minutos.



La intención del Pereira empezó a cambiar, dejando a un lado la arremetida que intentó implantar Once Caldas. La presión alta sería la clave en los matecañas. Wilfrido de La Rosa empezó la acción, apurando a la zona defensiva, ganó la pelota, la envió al centro del área y Brayan Castrillón. En adelante, Pereira se hizo dueño y señor de la pelota y las acciones, para buscar el arco rival.



El segundo tiempo arrancó de gran forma para los de Márquez, que no bajaron la intensidad. Una pelota en largo de Cano llegó a espaldas de Duván Viafara, central de Once Caldas, quien dejó pasar la esférica y Wilfrido de La Rosa le volvió a ganar el duelo, como en el primer tiempo. El atacante entró solo a rematar y poner el segundo de la noche en el Hernán Ramírez Villegas.



La arremetida del Pereira no pararía ahí, pues al minuto 58 José Adolfo Valencia, el hijo del tren, anotaría el tercero de la noche, tras una magnifica habilitación de Wilfrido de La Rosa, que se constituía como la figura de la cancha.



La impotencia se apoderó del Once Caldas, que llegó a completar seis tarjetas amarillas, dando el partido por perdido ante la goleada y la muestra deportiva de los matecañas. Con la victoria, Pereira se ubica momentáneamente en la cuarta casilla con 24 unidades, además, sigue sacando ventaja en la tabla del descenso con 112 puntos ante los 105 del Quindío.