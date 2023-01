Millonarios y Pereira, lluvia de goles: triunfo azul contra el campeón

Pereira y Millonarios no defraudaron, en su debut liguero en el 2023, con partidos aplazados. El campeón estrenó su título, ante su gente, en una cancha con lluvia e intensidad. Los goles no se hicieron esperar, pese al retraso en el juego. Victoria azul de visita.

Los primeros tres minutos estuvieron pasados por lluvia y truenos, que advirtieron a los jugadores y árbitros, que terminaron por detener el compromiso por las condiciones climáticas, retrasando su desarrollo por algo más de una hora.



La primera acción estuvo en los pies de Millonarios. Quiñones se combinó con Castro, ante el error de la salida del Pereira, con la complicidad del estado de la cancha. El número 7 sacó un potente remate, que se fue cerca del arco de Quintana.



Al minuto 11, Pereira respondió en un tiro de esquina. Ramírez la peinó en el primer palo y Rodriguez, con el algo delante, la mandó por encima del arco de Juan Moreno.



Pereira se mantuvo fiel a su estilo, juego largo y pelota al aire, la cancha estaba difícil para transitarla con el balón al piso. Pero el primer gol llegaría por esa vía, a favor de la visita.



Macallister mandó un centro al área y en el segundo sector, Daniel Giraldo mandó al fondo la pelota, de cabeza, para el festejo de los embajadores al minuto 18.



Pereira tomó la iniciativa y por las bandas, jugando a espaldas de los centrales, intentó y no encontró caminos, quedando más en la intención.



Fue hasta el minuto 46 que Pereira encontró el empate, jugando la adición del primer tiempo. Remate cruzado de Carlos Ramírez y Moreno dejó el rebote para que Eber Moreno enviara la pelota al fondo del arco.



Gamero movió el tablero, sacó a Pereira y Perlaza, enviando al campo a Guerra y Alba, rotando el esquema.



Al minuto 50, Leonardo Castro fue derribado en el área por Geisson Perea, tras cruzarle el brazo y trincar su recorrido. Matorel necesitó del llamado del VAR, pues en primera instancia, no sancionó nada. Revisión y el juez decretó penalti, que fue cobrado por Castro, para la ley del ex, al minuto 53.



Acto seguido, la visita tuvo dos acciones claras de gol, con Guerra, al enviar la esférica a un lado y Silva, en un rebote de tiro de esquina, que no le pegó bien a la pelota y pifió en la acción.



Pereira intentó robando la esférica y combinando cerca al área azul, sin llegar a generar peligro mayor. Por su parte, Millonarios tuvo otra acción de peligro en los pies de Quiñones, desde el área, rematando y enviando la pelota muy cerca del arco de Quintana.



Todo indicaba tranquilidad para Millonarios al minuto 70, en una acción que inició Castro con pase en profundidad para Guerra, remate al arco y se estrelló en el travesaño, el rebote le quedó a Quiñones, quien se la dejó a Castro, marcando su doblete con los azules.



La alegría azul duró poco y dejó el partido abierto, Arley Rodríguez aprovechó un pase filtrado, por encima de la defensa, para vencer a Juan Moreno y descontar al minuto 71.



En adelante, la presión del matecaña fue constante, robándole la esférica en cada chance que había. Los azules se limitaban a buscar sacar la pelota de su zona, sin mucho éxito y perdiéndola en esa salida.



Para los minutos finales, Millonarios entendió lo que necesitaba hacer para que Pereira hiciera gran parte del desgaste: tenencia de pelota en campo ajeno, manejándola y abriendo las bandas, con tranquilidad.





En la siguiente fecha, Pereira jugará contra Huila. Por su parte, Millonarios volverá a la acción hasta la fecha cuarta contra Tolima, pues tendrán un duelo aplazado por la imposibilidad de usar El Campín el próximo fin de semana.