Pereira les dañó la fiesta: Medellín cae y compromete clasificación

Era un duelo con muchas angustias y así se jugó, bajo un sol inclemente que puso drama a la situación en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Deportivo Pereira usó la necesidad de su rival, Independiente Medellín, a su favor y acabó imponiéndose 2-1, con remontada incluida.

El equipo de Restrepo empezó algo confuso, superado en algunos tramos por el rival, salvado incluso cuando Pons mandó a la luna una opción clara, y a los 31 minutos se vio abajo en el marcador: un penalti claro fue bien cobrado por Cetré y parecía que el rojo se acomodaba en la tabla de posiciones en Liga.

Pero las fallas habituales en la marca del DIM y un gris partido de Cadavid y de toda la zona posterior se sumaron para que en el segundo tiempo pasara derecho el dueño de casa: Yilmar Velásquez a los 51 minutos igualó al cuenta con un remate de media distancia por abajo que sorprendió al arquero y a los 64 amplió la ventaja Michael Medina con otro pepazo desde afuera que dejó la cuenta 2-1.

Y ya no se paró más el equipo de González, que no encontró respuesta en sus figuras en ataque y fue francamente débil en su propia zona. Tanto que a los 88 minutos amplió la ventaja Pereira gracias a una viveza de Arley Rodríguez que sorprendió a los lentos zagueros del 'Poderoso'.



La tabla dice que el DIM, con la derrota, se estanca en 22 unidades y necesitaría un rendimiento perfecto para soñar con los cuadrangulares. Pereira, con 21, no renuncia y hace gala de carácter y fe para cerrar una Liga que antes de este cruce estaba perdida pero ahora le muestra una pequeña -y difícil- luz.