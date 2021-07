Alianza Petrolera le huye al descenso: crucial victoria sobre Pereira

Este lunes continuó la segunda jornada de la Liga BetPlay 2021-II con el duelo entre Deportivo Pereira y Alianza Petrolera. Vale recordar que ambos equipos luchan por no descender y por ello la necesidad, casi obligación, de ganar en el Hernán Ramírez Villegas.

Para sorpresa del cuadro local, Alianza fue certero en su primera llegada a puerta. Apenas transcurridos nueve minutos, Pablo Bueno estrelló un remate en el palo. La jugada siguió y culminó en la posesión de Juan Camilo Portilla, que controló el borde del área, sin oposición alguna y sacó un remate cruzado para abrir la cuenta.



Y siguieron de largo los petroleros. Al cuarto de hora, Estefano se inventó una extraordinaria jugada individual por sector derecho, mandó un centro al área y Bayron Garcés, detrás de todos, decretó el 2-0 parcial. Baldado de agua fría para los matecañas.



Pereira reaccionó rápidamente. Al 19', Portilla disputó un balón aéreo en su área y terminó cometiendo pena máxima por una mano infantil. Franco Fasutino Arizala se hizo cargo del cobro, pero José Luis Chunga atajó.



La intensidad no bajó en lo absoluto. Seis minutos después de lo anterior, Alianza armó una gran jugada colectiva que culminó con una asistencia fenomenal de taquito hecha por Bueno y que a la postre remató Garcés. En esta oportunidad, Harlen Castillo salvó milagrosamente.

El vértigo de la primera parte decayó en los segundos 45 minutos. Como era de esperarse, Pereira adelantó sus líneas para buscar la remontada, mientras que los visitantes se hicieron fuertes en defensa.



Ahora bien, lo anterior no le impidió al cuadro aurinegro llegar a territorio rival con peligro. Garcés lo intentó en dos oportunidades con remates potentes y Bueno hizo lo propio.



La claridad llegó al metecaña en el último cuarto. Con más empuje y corazón, el equipo logró generar mucho peligro. Chunga, poco a poco, se fue convirtiendo en pieza indispensable.



Al 78', De la Rosa no puedo aprovechar un mano a mano (disparo que se fue ligeramente abierto) y tres minutos después Ever Valencia soltó un potente derechazo dentro del área, pero el defensor Pérez se metió en medio y el balón pasó rozando el vertical izquierdo.



La incapacidad de un lado por poco se cobra en el otro. Arango, gran figura del partido, apeló a su calidad individual par eludir rivales y al 83' soltó un certero remate que se estrelló en el travesaño.



Finalmente Alianza concretó una victoria crucial pensando en el descenso y además llegó a seis unidades en el presente torneo. Pereira se complica no solo en zona roja sino también queda colero de Liga.