¿Qué pasó con Paulo Autuori? Delicada decisión en rueda de prensa

Atlético Nacional le ganó a Águilas Doradas en Rionegro gracias a un gol del delantero Dorlan Pabón a través de un penalti bien ejecutado, que les sirvió para seguir pelando por un cupo a la gran final en el cuadrangular A.

Sin embargo, no todo fue maravilla para Nacional, pues después del partido se esperaba que el técnico Paulo Autuori diera su análisis sobre la victoria en la conferencia de prensa oficial con los medios, pero el brasileño tomó una dura medida que le acarreará sanciones.



Autuori decidió no asistir a rueda de prensa en el estadio Alberto Grisales de Rionegro debido a que iba a evitar hablar de las decisiones arbitrales, más que todo por el desempeño de la terna durante el segundo tiempo, donde Bismark Santiago le sacó tarjeta roja a Danovis Banguero, luego de una revisión del VAR, por lo que el brasileño determinó que él ni sus asistentes salieran a dar declaraciones para evitar más sanciones por dar su punto de vista sobre los colegiados.



Hay que recordar que Paulo Autuori fechas atrás recibió multas por atacar a los árbitros y uno de esos partidos recordados donde no estuvo muy de acuerdo fue contra Alianza Petrolera.



¿Habrá sanción para Autuori?



Pese a no querer hablar de los árbitros para evitar sanciones, el técnico igual recibirá una pena económica de Dimayor, pues es obligatorio que el técnico o sus asistentes den declaraciones ante los medios de comunicación después de cada partido.