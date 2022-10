Paulo Autuori: sensaciones distintas y nuevas motivaciones en Nacional

En 48 años de carrera como entrenador, pocos fueron los clubes en donde Paulo Autuori tuvo segundas partes. En total, acumula 26 clubes y dos selecciones. Solamente en Botafogo (tiene cuatro etapas), Vitória Guimarães de Portugal (tres ciclos), Cruzeiro, Internacional, Sao Paulo, Athlético Paranaense de Brasil, Al Rayyan de Catar y Atlético Nacional, son los clubes donde aceptó más de una vez el reto de volver a trabajar.

Con los verdolagas arrancó su segundo ciclo, la situación es similar, un equipo buscando la clasificación a los cuadrangulares, con un torneo continental el año siguiente y la presión de tener un equipo con una idea que además sea ganadora. Sin querer ser un mago, solo prometiendo trabajo, conocimiento y disciplina, el brasileño le sedujo volver a Colombia porque cree en el talento de nuestro país y buscará aportar desde su función a que el país vuelva a ser competitivo.



Este martes, Autuori abrió las puertas de la sede de Guarne en una charla informal para tener un contacto con algunos protagonistas de los medios de comunicación que cubre el día a día del club, entre ellos estuvo FUTBOLRED, donde conocimos lo que quiere el profesor en esta nueva etapa con el club.



“El fútbol no tiene misterio, no me gusta tanta distancia. Pienso que la prensa también hace una parte importante del espectáculo, al igual que los hinchas y los protagonistas, hay que generar espacios para crear debate y a partir de confrontar ideas, podemos crecer”, señaló.



Fue un halago que Nacional lo llamara para volver a trabajar, en Brasil decidió no volver a trabajar debido a que no comparte con muchas ideas que están perjudicando el ecosistema en su país. Es por eso que decidió ocupar un cargo más desde el aspecto metodológico para que los equipos tomaran un proyecto y simplemente él tuviera que ajustar para solidificar ideas. Pese a que tuvo ofertas de otros clubes brasileños y el Nacional de Madeira, en Portugal, Paulo quiso darle una segunda oportunidad al club antioqueño, porque cree que habrá tiempo para trabajar en una estructura y que, con una idea y el aspecto competitivo, Atlético Nacional pueda crecer en resultados.



Además, ha tenido en cuenta a referentes como René Higuita y Francisco Maturana para el trabajo del día a día. También habló con Pedro Sarmiento y Carlos ‘piscis’ Restrepo, quienes ya no hacen parte de manera directa de la institución, pero el brasileño respetará el proceso que venían desarrollando estos entrenadores colombianos. Su llegada en este tramo de la temporada se debe a que los directivos necesitaban que les ayudara con la planificación de la nómina, Autuori no quiere traer por traer, él se basa en perfiles.



En cuanto a los perfiles a tener en cuenta, Autuori quiere jugadores con calidad técnica, capacidad para competir con fortaleza mental, que sean profesionales y los que lleguen deben dar ejemplo a los demás jugadores. No tendrá más de tres jugadores extranjeros, los cuales son los que en la Liga colombiana se pueden tener en cancha, él dice que no corresponde tener más jugadores foráneos si no los puede utilizar. Mientras entrena al equipo, está evaluando jugadores y su continuidad. Todos son importantes, no importa el pasado.



Sobre los jugadores que están cedidos a otros clubes, él no ha profundizado en el tema, pero considera que en Nacional deben tener un seguimiento de ellos en otros clubes, no es prestarlos por prestar. Para el tema de contrataciones van a tener filtros de acuerdo al perfil de jugador que buscan, la prioridad es el equipo y las ganas personales no pueden pasar. Más allá del rival, el equipo debe ser competitivo.



Serán dos años donde el profesor deberá construir con base a los resultados, producción de nuevos jugadores, ser un equipo que no pierda protagonismo. Que el éxito sea una causalidad, no eventos circunstanciales, al final quieren que lo evalúen con hechos, no con opiniones. Por ahora, el desafío y la ilusión de ser el primer técnico brasileño en ayudar a sumar títulos con los verdolagas es su objetivo, teniendo un control de un proyecto serio y en el que no admitirá giros inesperados.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8