¿Nacional sigue sin convencer? ‘No somos el equipo que queremos’

Atlético Nacional quedó campeón de la Superliga BetPlay frente a Deportivo Pereira de manera sufrida y calmó un poco las aguas a las críticas al equipo por su rendimiento en la actual temporada de Liga BetPlay. Sin embargo, las dudas siguen y el equipo de Paulo Autuori sigue sin dar un golpe de autoridad en el campeonato.

Con respecto al nivel del equipo, Paulo Autuori habló luego del empate de visitante contra Atlético Bucaramanga y el partido que tendrá que jugar de local contra Atlético Huila, juego que están obligados a sumar de a tres puntos tras acumular cuatro jornadas sin conocer la victoria. El técnico fue autocrítico y dejó claro que aún no están en su mejor versión.



“Todavía no somos el equipo que queremos, tenemos buenos momentos y otros no tanto, pero esto en el proceso es natural. Tenemos semana larga y sacaremos provecho de esto”, dijo Autuori en conferencia de prensa.



De igual manera, Autuori rescató la juventud de su equipo y el aporte que le está generando esa sangre nueva y cree que algunos ya están listos para pelear por un lugar en el equipo titular y aporten todo su talento en pro de la nómina.



"Yo analizo al equipo cuando tienen una actitud positiva, como debe ser, contra Bucaramanga lo hicimos. Un equipo joven, pero con jugadores que cada vez que tuvieron la oportunidad, mostraron que estas listos para pelear por un puesto. Tenemos jóvenes con mucha calidad. Brahian tiene osadía, cuando tuve la oportunidad de ponerlo lo hice por su calidad”.



​Por ahora, Nacional es noveno con seis unidades y espera poder ganar su segundo partido de Liga BetPlay y despejar todas las dudas contra Atlético Huila, club que también viene obligado a sumar tras pésimo comienzo de temporada. El juego será el lunes 27 de febrero a las 5:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot.