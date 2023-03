Autuori, polémico y sin rotación: 'No me importa quién es el rival'

Paulo Autuori se ha ido acostumbrando a armar polémicas en cada conferencia de prensa por su estilo honesto -tal vez demasiado- para analizar a Atlético Nacional.

Ahora, hablando de su siguiente rival, La Equidad, uno de los coleros de la Liga Betplay I 2023, ha dicho con toda claridad: "No me importa quién es el rival, cuando uno agarra esta clase de mentalidad tiene más probabilidad de hacer las cosas bien, uno no puede estar pensando en un rival, sin haber jugado el otro. Mi preocupación ahora es la Equidad Seguros”, dijo.



Su lección diaria va en ese sentido: "Para mí es importante hablar del partido del sábado porque el discurso que le digo a mis jugadores, el partido más importante de nuestras vidas siempre es el próximo”.



La intención del DT es mantener al equipo concentrado en lo que tiene a la mano ahora y no en el torneo internacional: “la Libertadores es una competición muy importante, genera una motivación grande. Vamos a enfrentar equipos competitivos y algunos con historia”, dijo.



Otro punto en el que fue tajante es su decisión de no apostar por la rotación que tanto se usa ahora : “Nosotros no vamos a cambiar al equipo, en esta seguidilla de partidos será muy pesado, lo que vamos a hacer es a refrescar al equipo en algunas posiciones que generen más desgaste", afirmó.