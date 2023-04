Autuori fue claro con Nacional: ‘No hemos jugado un buen partido’

Atlético Nacional no jugó un buen partido y por eso no le pudo ganar a Equidad en Bogotá, en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2023. El verdolaga dominó, no pasó problemas defensivos, pero fue incapaz e ineficaz para anotar un gol y sumar tres puntos en El Campín, donde jugó de local por la compañía de su hinchada.



El técnico brasileño Paulo Autuori reconoció el mal juego de su equipo y fue autocrítico. Sin embargo, no se desesperó, pues sabe que habrá partidos complicados, en donde el equipo no mostrará su mejor imagen.



“Yo no tengo nada que hablar del juego del rival. No hicimos un juego como nos gustaría y es evidente. La Equidad hizo y plasmo su estrategia y no hay que hablar nada. Nosotros no jugamos lo que queríamos jugar, estuvimos poco agresivos con el balón en el último tercio, pero tampoco sufrimos. Tenemos que tener más jugadores por costados, y sacar mayor provecho de los delanteros”, comentó Autuori.



El entrenador brasileño recalcó: “No hemos jugado un buen partido, no se puede justificar. Ahora tenemos que afrontar las cosas, tenemos un partido importante por Libertadores y tenemos que cambiar el foco, la clave, y entrar en una competición distinta, porque tenemos que clasificarnos y pasar a la otra fase”.



“Nosotros fuimos muy poco agresivos con el balón en el último tercio y esto pasó porque el equipo contrario fijó a los dos centrales y nosotros no tuvimos la claridad para hacer salir el balón de izquierda y derecha para ser más contundentes”, agregó.