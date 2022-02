Denso espectáculo en Tunja: Patriotas y Once Caldas no se hacen daño

Patriotas y Once Caldas se citaban en Tunja por la fecha 7 para un espectáculo que no llegó a ocurrir en la Liga Betplay.

Un partido interrumpido, con poca precisión de parte y parte y escasas ocasiones de peligro en los arcos.



Patriotas tenía la necesidad de ganar en casa después de la derrota contra Cortuluá en la pasada jornada, mientras Once Caldas



La figura fue el arquero Carlos Mosquera de Patriotas, que neutralizó las ocasiones que creó el visitante, tal vez las más claras.



Once Caldas fue dominador en la primera etapa y Diego Valdés y Alejandro Barbaro tuvieron las dos más claras ocasiones, ambas controladas por el eficiente Mosquera.



Y para el complemento reaccionó un poco mejor el dueño de casa... o se cansó el visitante, lo cierto es que fueron pocas las opciones de peligro y Patriotas finalmente se acordó del arco rival en una gran llegada de Barrios que neutralizó el portero.



Una leve mejoría tuvo el juego en esos últimos minutos pero tanto como para romper el 0-0, que a Patriotas no lo impulsa mucho en su pelea para evitar el descenso, y a Once Caldas lo mantiene como el único invicto de la Liga.