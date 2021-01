¡En riesgo! El partido entre Patriotas y América podría no jugarse

El bicampeón de Colombia, América de Cali, tendrá su debut en la Liga del 2021 el próximo domingo 17 de enero, cuando visite el departamento de Boyacá para enfrentarse a Patriotas en la primera fecha.

Sin embargo, debido al alto nivel de contagio por covid-19 que hay en el país, la Alcaldía Mayor de Tunja informó que no prestará el estadio La Independencia para la realización de dicho partido, por lo que el encuentro entre boyacenses y escarlatas podría ser aplazado.



Actualmente, Boyacá se encuentra en alerta naranja debido al incremento en la cifra de pacientes con el virus, y, además, cuenta con una ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo mayor al 86%. Razón que le da a las autoridades locales de no prestar el estadio, para que no se lleve a cabo este evento deportivo.



Por otra parte, Dimayor no se ha pronunciando oficialmente tras conocer la decisión de la Alcaldía. Se espera que en las próximas horas se conozca una decisión frente al caso.