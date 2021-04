¡Duro golpe para Bucaramanga y sus aspiraciones! Patriotas lo venció

Esta vez nada le salió a los dirigidos por Luis Fernando Suárez. Aunque fueron más ofensivos y crearon un mayor número de opciones de gol, se toparon con un Carlos Mosquera inspirado bajo los palos; él en complicidad con el un travesaño, no les permitió celebrar esta vez. Patriotas llegó con claridad una vez y marcó. Jesús Arrieta fue el encargado de convertir el 0-1.

Atlético Bucaramanga salió por el gol desde el primer minuto. Sin embargo en sus planes no estaba que Carlos Mosquera tuviera tan buen desempeño. El portero de Patriotas intervino en al menos seis opciones claras. En los primeros segundos le ahogó el grito de gol de Brayan Fernández. Mosquera corrigió después de una mala entrega de sus defensores en propio campo.



Sobre los 2', Álvaro Meléndez volvió a probar los reflejos de Mosquera, quien desvió y con ayuda de Daniel Rodas, sacó el peligro. En los primeros 45 minutos, el portero chocoano evitó otras dos opciones de gol, con Fernández y Meléndez, una última a 'quemarropa'. Ya empieza a perfilarse como la figura del partido.



La única vez que los boyacenses llegaron a predios de Juan Camilo Chaverra se dio sobre el final, a través del '10' Felipe Ávila. El guardameta leopardo no se complicó y mantuvo el 0-0, con el que se fueron al descanso.



Se jugaban los primeros 5 minutos del segundo tiempo, cuando Michel Acosta sacó un balazo de media distancia que el portero Mosquera sacó sobre el travesaño. Se trató de una espectacular volada, que de no ser por el quibdoseño, habría sido el gol de la fecha.



A los 65' llegó el único gol del partido. Se trató de una acción de José Leudo, que abrió espacios y distrajo a la defensa local, para que Felipe Ávila le filtrara una pelota a Jesús Arrieta, quien definió a placer entre las piernas de Chaverra.



Bucaramanga no dejó de atacar y el arquero Carlos Mosquera siguió haciéndose protagonista. A los 75', Alejandro Quintana estuvo cerca con un cabezazo que se estrelló en el palo. Michel Acosta, al minuto 82, intentó de nuevo pero otra vez Mosquera la sacó al córner. Al final, el equipo boyacense logró sostener la ventaja gracias a su portero, quien tuvo trabajo de principio a fin.



Con este resultado, Patriotas llegó a 16 puntos y se trepó a la casilla 14. Bucaramanga, por su parte, recibió un duro golpe en aspiraciones de clasificar. Le quedan tres partidos y no tiene margen de error. Se quedan con 19 puntos, en la casilla 12, y tienen tres partidos por jugar.