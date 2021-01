¡Quiere quedarse! Cucchi buscará que Nacional sí lo tenga en cuenta

Aunque no tuvo una destacada temporada con Independiente Santa Fe, el delantero argentino de Atlético Nacional Patricio Cucchi marcó un gol que benefició tanto a cardenales como a verdolagas, aquella anotación frente a La Equidad, significó el paso a la final en los capitalinos y el regreso a la Copa Libertadores para los antioqueños.

“Mi idea es quedarme en Nacional, voy a pelear por un puesto más allá de que los dirigentes me dijeron que no iban a contar conmigo. Lo único que quiero es jugar acá. Yo tengo contrato por un año y medio más. En Santa Fe se acabó mi contrato, no me dijeron nada y Nacional me pidió que me presentara”, reveló.



Cucchi dijo que buscará cambiar la postura de la directiva verdolaga de no contar con él, a pesar de tener un año y medio de contrato. “Con el profe (Alexandre) Guimaraes no he hablado, fueron los dirigentes los que me dijeron que no contaban conmigo”.



Sobre posibles ofertas para jugar en otros clubes, el argentino le dijo al Vbar que no ha llegado ninguna en Colombia, pero sí una en Perú. “Por ahora no tengo más ofertas de equipos colombianos. Me llegó una oferta de Melgar FC, pero no la acepté. Me quiero quedar acá, mi familia está cómoda acá, si llegan ofertas las analizaremos”.



Cucchi no le cierra la posibilidad de jugar en otro club colombiano, aunque su prioridad es jugar en Nacional. Por ahora sigue entrenando en Guarne y confía en integrar la plantilla verdolaga, pese a estar más cerca de irse que de quedarse. “Son cuestiones a analizar, la realidad es que quiero estar en Nacional, mi familia está cómoda en Colombia. Quiero pelear por un lugar, como siempre lo he hecho, pero si llega una oferta interesante la analizaré”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8