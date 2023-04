Pasto y Pereira dieron espectáculo, pero no rompieron el cero por Liga

Deportivo Pasto y Deportivo Pereira no se sacaron ventaja e igualaron 0-0 en el estadio La Libertad por Liga Betplay I-2023. Con el empate, los ‘Volcánicos’ son sextos en la tabla mientras que los pereiranos son 12°.



En la primera parte, Pereira sería el encargado de tener la primera ocasión clara del juego a los cinco minutos del mismo. Allí, Kener Valencia sacó un duro remate de cabeza que en el palo esto tras un pase de Juan Pablo Zuluaga desde la derecha.



Pasto no se quedó atrás y unos minutos después tendría una gran ocasión con Adrián Estacio que desde fuera del área sacó un bombazo que fue atajado por Aldair Quintana que despejó el balón hacia un costado de la cancha.

El impulso del cuadro volcánico siguió y es por ello que en el 20’, Billy Arce fabricó un penalti cuando quiso irse de Carlos Ramírez que puso la pierna e hizo caer al jugador de Pasto.



No obstante, Aldair Quintana no dejó que los locales se fueran arriba en el marcador gracias a una gran atajada a Eduar López que no pudo engañar al arquero y mandó un tiro fácil para el guardameta rival.



Luego de varios minutos sin mucha acción, Pereira volvió a tener la apertura del marcador esta vez con Zuluaga, que tras una jugada iniciada desde la banda izquierda que pasó por el área y se fue a la otra banda, sacó una volea de derecha que rozó el palo del arco custodiado por Diego Martínez.



En la segunda mitad, el cuadro local sería el primero en generar peligro. Lo haría en el 51’ con Estacio que nuevamente de zurda sacó un remate, pero Aldair Quintana con una gran atajada mandó el balón al tiro de esquina.



Para el 61’, Pereira tendría un nuevo acercamiento desde el saque de esquina en una pelota que llegó a la cabeza de Ramírez, pero el jugador no le pudo dirección a arco.



Veinte minutos después, llegó otra acción de Pereira esta vez con Kener Valencia que remató de derecha, pero el arquero Martínez la sacó de la mejor manera al tiro de esquina.



Pasto tendría una última chance con Darwin López en el 94'. El jugador picó al espacio y luego remató para mandarla al fondo de la red, pero el árbitro junto al VAR invalidó la acción por fuera de lugar.



Cabe destacar que Pasto se medirá a Tolima en la próxima fecha mientras que Pereira jugará contra Bucaramanga.