Once Caldas volvió a sonreír en Liga: Deportivo Pasto fue la víctima

Este jueves se abrió el telón en la fecha 12 de la Liga Betplay 2021-II, en la que el 'Blanco-Blanco' consiguió sacudirse de la racha sin victorias que arrastraba hace once jornadas. El único tanto en el estadio Libertad de Pasto fue obra de Marcelino Carreazo. Tres puntos de oro que les permite salir del fondo de la tabla y tomarse un respiro. Duro golpe para los dueños de casa, que tampoco la pasan buen en el campeonato.

Desde muy temprano, Deportivo Pasto se animó a buscar el pórtico de Gerardo Ortiz. En 2 minutos, Kevin Rendón ya probaba su media distancia y lo hizo con un disparo que pasó muy cerca al vertical derecho del portero. Pasaron siete minutos cuando los volcánicos, nuevamente con Rendón protagonista con un centro desde la derecha, quisieron sorprender ante la llegada de Ray Vanegas; el arquero paraguayo respondió tras el remate a 'quemarropa'.



Sin embargo, cuando más lo intentaba Pasto, llegó el gol del 'Blanco-Blanco'. Sebastián Guzmán sacó un zapatazo muy lejos de la portería y tras estrellar la pelota en el travesaño, Marcelino Carreazo como un cazado de área, apareció para capturar el rebote y poner el 0-1 a los 12 minutos. Baldado de agua fría para los nariñenses que a esa altura del partido hacían más por el gol.



Antes de terminar el primer tiempo, los dirigidos por Flabio Torres lo intentaron con la pelota quieta. Perfecta ejecución del argentino Alejandro Bárbaro, con un cobro desde sector derecho, y cabezazo de Jeison Quiñones que se fue desviado sobre el pórtico de Ortiz. Acción dilapidada que pudo significar el empate antes de irse al descanso.



En el complemento, el panorama no cambio mucho. Pasto siguió imponiendo sus condiciones y pisó en un par de ocasiones los predios de Ortiz, arquero de selección paraguaya, quien se lució bajo los palos. Hassan Vergara, Alejandro Bárbaro y Kevin Rendón, los más insistentes en el local. Once Caldas tuvo que apelar a remates desde afuera del área, con Harrison Otálvaro y Jesús Murillo, tratando de desestabilizar a Víctor Cabezas ante la falta de espacios.



Al final, Once Caldas consiguió sostener el resultado y rompió con una racha negativa de 12 partidos sin ganar (sumando Liga y Copa); la última victoria había sido en la fecha 1 frente al Atlético Huila. Además, no conseguía un triunfo de visita desde noviembre de 2020. Sin duda un resultado que motivará a los hombres de Diego Corredor, que en la próxima jornada jugarán ante el campeón, Deportes Tolima.