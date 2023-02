América quiere hacerse fuerte de visita: va por los puntos ante Pasto

Este sábado, América de Cali afrontará su tercer partido de este primer semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2023, en el cual visitará al Deportivo Pasto a partir de las 8:00 de la noche, en el estadio Departamental Libertad de la capital nariñense. En el cual el cuadro escarlata quiere sumar su segunda victoria del torneo.



El equipo luego del triunfo del martes pasado contra el Unión Magdalena, en el estadio Pascual Guerrero. Retornaron a los trabajos el día siguiente, con la recuperación física de los jugadores que fueron titulares, mientras el resto de la plantilla hizo trabajo diferenciado.



Durante este jueves y viernes, el plantel dirigido por Alexandre Guimaraes, se enfocó en la preparación táctica del compromiso y la simulación de juego, para luego viajar a la ciudad de Pasto.

Por el momento el equipo no presenta alguna novedad importante, solamente las ausencias ya conocidas de Juan Camilo Portilla, por una lesión que sufrió con la Selección Colombia la semana pasada y la de Adrián Ramos, que está en su acondicionamiento físico, tras superar el esguince.



Datos previos



Deportivo Pasto no perdió en sus últimos siete partidos como local ante América de Cali en Primera División (5V 2E). La última derrota de la Fuerza Tricolor como local ante ese adversario en el torneo ocurrió en junio de 2017 (0-1).



Deportivo Pasto no perdió en los últimos tres partidos en Primera División (2V y 1E). La última vez que la Fuerza Tricolor hiló cuatro partidos sin derrotas en el torneo ocurrió entre agosto y septiembre de 2022 (3V y 1E).



América de Cali perdió en sus últimos cuatro partidos como visitante en Primera División. Es su mayor racha de derrotas consecutivas fuera de casa en el torneo desde una de siete partidos entre febrero y abril de 2018.



Darwin Quintero, de América de Cali, es el jugador entre las dos primeras fechas de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2023 que más pases ha intentado en el último tercio del campo (38, junto a F. Salazar y J. Viveros).



Andrés Sarmiento, de América de Cali, es el jugador entre las dos primeras fechas de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2023 que acumula el segundo mayor índice de goles esperados (1.36 xG, detrás de los 1.52 xG de M. Pérez).



Alineación probable



Diego Novoa; Kevin Andrade, John García, Brayan Vera; Luis Paz, Franco Leys, Esneyder Mena, Andrés Sarmiento, Iago Falque, Carlos Darwin Quintero; Facundo Suárez.

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Estadio: Departamental Libertad

Hora: 8:00 p.m.

TV: Win Sports +

Árbitro: Steven Camargo (Bogotá)

VAR: Kéiner Jiménez (Cesar)





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15