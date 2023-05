¿Le alcanzará al DIM para clasificarse? Vea el calendario que le resta

El equipo de David González llega a la fecha 18 con 22 unidades y ubicado en la casilla 10, a solo un punto del grupo de los ocho. Su última salida en Liga Betplay I-2023 terminó en una dura caída (1-3) en el clásico paisa, sin embargo, la buena semana en Copa Libertadores le permitirá llegar a esta jornada con aire en la camiseta.



Justamente, Independiente Medellín viene de ganar (4-2) en fecha 3 de Libertadores ante Metropolitanos. Un resultado que lo mantiene en la pelea de cara a la ronda de vuelta. Son terceros en su grupo con 4 puntos, peleando la segunda casilla con Inter de Porto Alegre que tiene 5.

El rojo antioqueño todavía depende de sí para volver a los ocho y una victoria ante el ya eliminado Deportivo Pereira, lo mantendrá en la pelea. Además, los de González tienen un partido pendiente que será a mitad de semana ante Once Caldas; un ahorro que les permitiría afianzarse en el grupo.



En el remate de la fase regular, DIM jugará frente a Deportivo Pasto, que también pelea cupo a Cuadrangulares Semifinales, y cerrará en la fecha 20 frente al necesitado Unión Magdalena, que libra una dura batalla por mantener la categoría.



Las cuentas son claras. Le quedan 12 puntos por disputar y la necesidad es encajar tres victorias en sus próximas salidas (Pereira, Once Caldas y Pasto) para no llegar penando a la fecha 20. Con 31 puntos estará del otro lado.



Repase el calendario que se viene para Independiente Medellín:

Deportivo Pereira vs Ind. Medellín - Fecha 18

Domingo 7 de mayo | 2:00 pm



Ind. Medellín vs Once Caldas - Fecha 15

Jueves 11 de mayo | 6:00 pm



Ind. Medellín vs Deportivo Pasto - Fecha 19

Domingo 14 de mayo | 2:00 pm



Ind. Medellín vs Unión Magdalena - Fecha 20

Miércoles 17 de mayo (Por definirse*)

​