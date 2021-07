Se completa este lunes, con tres partidos, la fecha 1 de la Liga Betplay II 2021. El campeón, Deportes Tolima, inicia la defensa de su título.

Así se jugará la jornada de este lunes:



Deportes Tolima vs Pereira

Hora: 4:00 p.m.

TV: Win Sports+



Once Caldas vs Atlético Huila

Hora: 6:00 p.m.

TV: Win Sports y Win Sports+



Alianza Petrolera vs Equidad

Hora: 8:00 p.m.

TV: Win Sports y Win Sports+