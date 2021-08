Dimayor anunció cambio en la fecha 8 de Liga: atentos en Nacional

El próximo domingo 5 de septiembre, la Selección Colombia visitará a Paraguay por la Eliminatoria Sudamericana. Ese mismo día, la liga colombiana tendrá acción la fecha 8, razón por la cual los partidos se jugarán en horarios poco habituales. Dimayor decidió correr unos minutos el juego entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional.

El duelo que inicialmente se programó para las 7:30 pm, finalmente se jugará a las 8:10 de la noche, buscando que los hinchas se sintonicen con la liga local, después del partido de la tricolor que será a las 5:00 pm, hora colombiana. Cabe recordar que la jornada dominical se jugará en horarios de 11:00 am, 1:00 y 3:00 pm, a fin de no cruzarse con el partido de Colombia.



Domingo, 5 de septiembre

Alianza Petrolera vs Atlético Nacional

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+



El resto de la jornada se mantiene igual:



Sábado, 4 de septiembre

4:00 pm | América de Cali vs Deportes Quindío

6:05 pm | La Equidad vs Jaguares FC



Domingo, 5 de septiembre



11:00 am | Once Caldas vs Atlético Bucaramanga

1:00 pm | Deportivo Pasto vs Deportivo Cali

3:00 pm | Independiente Medellín vs Independiente Santa Fe

8:10 pm | Alianza Petrolera vs Atlético Nacional



Lunes, 6 de septiembre



4:00 pm | Águilas Doradas vs Deportivo Pereira

6:00 pm | Deportes Tolima vs Envigado FC

8:05 pm | Millonarios FC vs Patriotas FC



Junior FC vs Atlético Huila - Por definir*