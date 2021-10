¿Descenso sentenciado? Panorama para los equipos: emocionante remate

Este viernes se abrió el telón en la fecha 14 o jornada de clásicos en la Liga Betplay 2021-II, que inició con noticias para los que pelean por permanecer en primera. Huila perdió y quedó pendiendo de un hilo. Quedan pocas fechas y el que dé ventaja la tendrá muy difícil para salvarse del fantasma de la B. Quindío, Pereira y Patriotas se jugarán la vida este fin de semana.

Huila sufre y se aleja de primera



Atlético Huila pretendía sorprender al Deportes Tolima en la jornada de clásicos y se ilusionaba con sumar los puntos que le permitieran seguir dando pelea para mantener la categoría. Sin embargo en el remate del partido, Ánderson Plata hizo valer la 'Ley del Ex' y marcó el 1-0 que dejó un futuro prácticamente sentenciado. En la próxima jornada podrían quedar anticipadamente en la B.



Y es que al equipo de Neiva le quedan en juego 18 puntos y en ese momento, está a 14 puntos de la salvación, puesto que tiene Deportivo Pereira que jugará este sábado frente a Once Caldas. Un triunfo de los matecañas ampliará más esa brecha y sentenciará prácticamente la suerte de los opitas. Si terminan ganando el clásico del 'Eje Cafetero' y Huila cae en su próximo partido que será frente a Santa Fe, se tendrá al primer descendido, a falta de cinco jornadas.



Los hombres de Alberto Rujana siguen en el fondo de la tabla, en la que suman 7 puntos (9 derrotas, 4 empates y un triunfo). En el descenso se mantienen con 95 puntos a 10 del Quindío, a 14 del Pereira y a 17 unidades de Patriotas. Su descenso parece inevitable y a menos que ocurra un milagro podrá hacerle quite al fantasma de la B. Los huilenses se coronaron campeones de la B en 2020 y consiguieron su tiquete a primera después de ganar la gran final al Quindío a mediados de 2021.



A propósito del primer descenso que parecer muy cercano, en FUTBOLRED echamos un vistazo a la tabla, a los equipos que están librando esta batalla y los partidos que resta, para saber qué tan difícil la tienen. ¿Quiénes se salvarán?



Atlético Huila (95 puntos): le restan seis partidos: Santa Fe (fecha 15), Pasto (fecha 16), Cali (fecha 17), Alianza (fecha 18), Pereira (fecha 19) y Envigado (20). Panorama poco alentador si se tiene en cuenta que son equipos (a excepción de Pasto) que están luchando entre los ocho o por tema descenso.



Deportes Quindío (105 puntos): el equipo de Óscar Héctor Quintabani jugará este domingo frente al Deportivo Pasto. Después tendrá que medirse a Alianza, Junior, Santa Fe, Cali, Patriotas y cerrará de visita con Tolima. Por lo pronto necesita que Pereira o Patriotas dejen de sumar y quedarse con los puntos en Pasto, para pensar en salir del puesto del descenso directo.



Deportivo Pereira (109 puntos): este sábado se medirán en el clásico cafetero con Once Caldas. Después jugarán con Patriotas, Bucaramanga, Medellín, Jaguares, Huila y América. Necesita sumar la mayor cantidad de puntos en sus próximas salidas para no complicarse al final.



Patriotas (112 puntos): otro que anda metido en esta pelea por no descender es el equipo de Tunja, que este sábado jugará con La Equidad en Techo. Debe ganar y esperar que los descendidos se definan cuando antes. Sus próximos duelos serán con Pereira, Cali, Once Caldas, Medellín, Quindío y Jaguares.