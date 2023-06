El adiós de un grande: los números de Sebastián Viera en el Junior

Sebastián Viera y el junior de Barranquilla separarán sus caminos luego de 12 años llenos de títulos, alegrías y hasta goles. El portero se metió en la retina de los hinchas barranquilleros, siendo fundamental bajo los tres palos, y alcanzó el status de "ídolo" en el equipo.



“Adiós Junior, son especiales. Gracias por tanto, marcaron mi vida para siempre”, escribió el arquero de 40 años en su mensaje de despedida.



Palmarés de Sebastián Viera en Junior:



"Espero dejarles con todo el honor una imborrable huella en este club, donde coseché muchos momentos, entre ellos: 638 partidos jugados, 487 en Liga, 45 en Copa Libertadores, 46 en Copa Sudamericana, 6 en Superliga, 13 goles y 7 títulos. Estos tatuados en mi piel y mi corazón por siempre”, agregó el uruguayo en sus redes sociales.



- Liga BetPlay: 3 títulos (torneo clausura 2011, torneo clausura 2018 y torneo apertura 2019)

- Copa BetPlay: 2 títulos (2015 y 2017)

- Supeliga BetPlay: 2 títulos (2019 y 2020)

Todos sus goles con Junior:



A lo largo de su carrera en el conjunto tiburón, Viera ganó protagonismo en las acciones a balón parado. Goles de tiro libre y penales serán recordados por siempre por la afición. Su primer tanto se lo anotó a Millonarios y su último grito fue ante Unión Magdalena en la fase regular de la Liga BetPLay 2023-I.



vs Millonarios - Liga BetPlay 2016: Tiro libre

vs Deportivo Lara - Copa Sudamericana 2016: Tiro libre

vs Patriotas - Liga BetPlay 2016: Tiro libre

vs Cortuluá - Liga BetPlay 2017: Tiro libre

vs Deportivo Pasto - Liga BetPlay 2017: Tiro libre

vs Independiente Medellín - Liga BetPlay 2018: Tiro libre

vs Alianza Petrolera - Liga BetPlay 2019: Tiro libre

vs Barcelona SC - Copa Libertadores 2020: Tiro libre

vs América de Cali - Liga BetPlay 2021: Tiro libre

vs Jaguares - Liga BetPlay 2021: Tiro libre

vs Jaguares - Liga BetPlay 2021: Tiro libre

vs Deportivo Pereira- Liga BetPlay 2022: Penal

vs Unión Magdalena - Liga BetPlay 2023: Penal