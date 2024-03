A remar sin Pabón: Repetto dirigió su primera práctica en Nacional

Atlético Nacional está pasando por un momento atípico y luego de su eliminación de la Libertadores más la mala racha en Liga, el conjunto verdolaga buscará con el nuevo cuerpo técnico encabezado por Pablo Repetto un nuevo aire que los saque de esta importante crisis deportiva.



Tras el duelo contra Junior en el que terminó empatando sin goles en Barranquilla, Repetto no pudo dirigir porque no se encontraba aún en Colombia, pero el entrenador arribó a Medellín y de inmediato se puso al frente del equipo.



De hecho, Pablo Repetto tuvo su primer entrenamiento con Atlético Nacional este lunes 4 de marzo, en el que tuvo su acercamiento inicial con toda la plantilla, en el que explicó sus conceptos e idea que le quiere impregnar al equipo a partir de ahora.



Pese a que Repetto hasta ahora ha logrado tener un diagnóstico del estado actual de los jugadores, aunque de entrada se llevó la sorpresa de que no podrá contar más con Dorlan Pabón tras su sorpresiva renuncia, así que el uruguayo tiene el reto de empezar a sumar de inmediato con lo que tiene disponible y acabar una vez por todas de siete partidos sin poder ganar.





Un nuevo comienzo 💪🏼💚🤍



Primer entrenamiento dirigido por el profe Repetto ⚽️#VamosNacional🇳🇬 pic.twitter.com/0NJQUvivVa — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 4, 2024



De esta manera, Pablo Repetto trabajará toda esta semana para preparar lo que será su primer juego como entrenador verdolaga contra Atlético Bucaramanga, el próximo domingo 10 de marzo en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 11 de Liga BetPlay 2024-I.