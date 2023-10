Pablo Peirano tomará decisiones y ya plantea el 2024 para Santa Fe

Independiente Santa Fe empató 2-2 en su visita a Atlético Huila y los dirigidos por Pablo Peirano estaban en la obligación de sumar tres puntos en el Guillermo Plazas Alcid y así llegar con opción más clara de pelear un cupo a los ocho clasificados.

Luego del resultado que dejó a Santa Fe prácticamente eliminado de la Liga, el técnico uruguayo, Pablo Peirano, se refirió al mal resultado conseguido y enfatizó en que tomará medidas para empezar a reestructurar el equipo de cara al 2024.



Impotencia por no clasificar: "lo que no nos favoreció fueron los resultados, que es algo lógico, crítico es que Santa Fe no está en octagonal; lo más triste para todos nosotros que intentamos buscar esa oportunidad y luchamos hasta el final y para el semestre que viene habrá muchas cosas que cambiar y vamos a iniciar desde ahora para trabajar en el próximo año".



Ya planifica el 2024: “ya estamos trabajando para el próximo año, para el primer semestre, hay que tomar decisiones y evaluar de lo que me tocó a mí estar; más lo que diga el club, ya lo estamos haciendo".



Sensaciones contra Huila: "tuvimos la ventaja en dos momentos del partido, buscamos de todas maneras y no pudimos sostener y un empate que no nos favorece para nada con lo que estábamos buscando",