Pablo Peirano, lamentó más expulsiones en Santa Fe: fue autocrítico

Independiente Santa Fe sigue en buena forma en la Liga BetPlay 2024 y contra un difícil Fortaleza terminó ganando 2-0, resultado que le permite llegar a cinco partidos consecutivos ganando, dejándolos sólidos dentro de los ocho clasificados.

Pese a la victoria, Santa Fe acabó con un jugador menos tras la expulsión de Facundo Agüero y ante esta situación, el técnico Pablo Peirano analizó esa situación, pues ya van dos partidos en los que ha dado ventajas con los amonestados.

Análisis del partido: "Nos tocó corregir en el comienzo, tácticamente nos plantearon bien, pero lo logramos. Para el segundo tiempo lo que replanteamos fue no quedarnos con una sola referencia de área y subir más a los carrileros a la altura de Juan Pablo y de los dos Torres, con un rival que coloca muchos rivales en ofensiva”.



Tema con los expulsados: “No me gusta quedar con 10, me gusta jugar fuerte. Elpartido pasado hicimos referencia a que no podemos quedarnos con uno menos. Hoy pasó con Facundo, habrá cambio de central por central. Todas esas expulsiones pudieron haberse evitado, porque hay unas justificables”.



Siempre hay que mejorar: "Hay mucho margen de mejora. Todos los partidos son diferentes. Para nosotros la dinámica de juego es saber resolver las situaciones y tomar las mejores decisiones”.