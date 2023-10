‘Vamos a jugar con mayor intensidad ante Huila y Once’: Pablo Peirano

El conjunto cardenal tiene en peligro su clasificación a los cuadrangulares finales, luego que el león perdiera en condición de local 3-2 ante Millonarios por la fecha 18 de la Liga Betplay Dimayor. Sin embargo, el técnico uruguayo en rueda de prensa, dio su autocrítica sobre la derrota en el clásico número 314.

Peirano ante la pregunta sobre la necesidad de la clasificación, dijo que existe la obligación de conseguir los 6 puntos que quedan en esta Liga Betplay, agregando que no hay excusa que el técnico no hubiese armado el equipo al inicio del semestre.



“Clasificar sí es una obligación, está acorde a lo que buscamos. Para mí Santa Fe tiene que hacerlo, el que no haya armado el equipo no es una excusa. Soy el responsable de lo que sucede en la cancha”.

También Peirano quiso enfatizar en la idea de mantener la misma idea de juego, pero agregando algo más de profundidad del equipo.



“Vamos a jugar igual, pero con algo más de dinamismo e intensidad en la parte ofensiva. Vamos a seguir insistiendo en el bloque defensivo. Que el equipo rival no tenga la posibilidad y la circulación de la pelota más rápida”.

No obstante, además de estar Peirano en rueda de prensa también estuvo Harold Rivera, quien dejó claro que espera un apoyo más significativo por parte de la hinchada, adicionando también, la cuestión de la entrega dentro del terreno de juego.



“Nosotros reconocemos el momento en el que estamos, tenemos clara nuestra responsabilidad y sabemos que vamos a luchar hasta el final. Santa Fe se ha caracterizado por ser un equipo de mucha entrega en el terreno de juego”.

Ahora Santa Fe debe jugar en condición de visitante el próximo 27 de octubre ante Atlético Huila, y el conjunto cardenal está obligado en conseguir los tres puntos para no quedar sin opciones de clasificar a los cuadrangulares finales.