Peirano, enfadado por derrota de Santa Fe: ‘Tengo una bronca enorme’

Independiente Santa Fe se le fue un empate ante Pereira en condición de visitante. El cuadro cardenal cometió un error en el final y eso fue suficiente para que el Matecaña se llevara el juego.



Pues bien, tras la caída en el estadio Hernán Ramírez Villegas, Pablo Peirano dejó sus impresiones del juego y se refirió a la acción de Marcelo Ortiz que le costó el punto a los bogotanos.



“Si analizó el resultado, tengo una bronca enorme, luego la presentación de Santa Fe fue muy buena. Fue un partido disputado, controlamos el juego la mayor parte. Un detalle nos saca del partido sobre la hora. En la actitud del plantel fue un partido correcto”, comentó sobre el juego.

Sobre la acción de Ortiz dijo: “Cuando pasan estas cosas, el responsable es el entrenador. No haré un juicio a un jugador por una acción. Aprenderemos de esto, sabíamos que iba a ser un partido a una pelota. Santa Fe pierde y hay que corregir las acciones que pasan”.



Ante la pregunta de si se quería conformar con el empate señaló: “En ningún momento hicimos un cambio para buscar el empate. Estábamos más cerca del gol que ellos. Comenzamos bien el segundo tiempo, generamos más y teníamos dos jugadores con amarilla y uno de ellos era Zuluaga por eso se tomó esa decisión de sacarlo”.



Acerca de la salida de Darwin Cortés mencionó: “Lo de Darwin no tengo información de por qué no está en el club. Un día vino a entrenar y después no vino más, no es una pregunta para mí”.



Finalmente, habló de la poca trascendencia que tuvo Hugo Rodallega en ataque: "Cuando Hugo sostiene la pelota, suben los volantes, cuando no la tiene o porque no le llegue al pase no se genera mucho. No tuvimos mucha profundidad por los costados, pero si por banda. Hay que seguir insistiendo en esas jugadas, la liga es muy pareja y se resuelve en una jugada cualquiera".