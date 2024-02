Peirano destacó empate de Santa Fe ante Medellín: ‘Nos da un plus’

Independiente Santa Fe volvió a sumar en Liga luego de dos partidos saliendo derrotado y aunque no logró ganar, logró un punto contra Medellín, actual subcampeón del fútbol colombiano.

Aunque Santa Fe tuvo que trabajar bastante para poder empatar, el conjunto cardenal logró mejorar en una parte del primero y segundo tiempo, quedando incluso, cerca de poder remontar, pero también los errores le costaron para no poder tener un mejor resultado.



Luego del partido, Pablo Peirano explicó algunos movimientos en la nómina y resaltó la importancia de sumar ante un rival complicado, además, dejó claro que ese punto les dará un respiro para lo que viene.



Balance del juego: “Estábamos bien en el primer tiempo, con dos equipos parejos y grandes que se midieron con muchos duelos dentro de la cancha. Tuvimos ocasiones no muy claras. En el segundo estábamos en nuestro mejor momento y es cuando nos anotan el gol”.



Cree que pudo ganar: “Dominamos desde la posición y tuvimos algunas claras no solamente para empatar, sino para darle vuelta al marcador”.



Rendimiento defensivo: “Con Chaverra y Meléndez buscaba velocidad. Son jugadores que pueden hacer las dos funciones como la defensiva como ofensiva y ambos hacen un buen trabajo. Además, los centrales antes de que llegara la pelota ya estaban ubicados. Creo que cumplieron y lo hicieron bien".



Importancia del resultado: "Siempre es importante sumar. Esto nos da un plus. Ahora estamos enfocados en lo que será el partido del martes".