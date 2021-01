¿Fin a los rumores? Representante aclara la situación de Cepellini

Independiente Santa Fe se prepara de la mejor forma para asumir el reto del 2021, en el que disputará la Liga BetPlay, la Copa Colombia y la Copa Libertadores. Para eso, el cuadro cardenal, en el inicio del año presentó a 10 refuerzos, entre los que se destacan Michael Rangel y Sherman Cárdenas.

No obstante, varios rumores acercaron al exAtlético Nacional, Pablo Cepellini, como una de las grandes contrataciones del club para la nueva temporada, pero su propio representante, Carlos Villalba, fue el encargado de aclarar la situación del uruguayo, quien por ahora hace parte del Cruz Azul, de México.



"No hubo contacto con Cepellini o conmigo para que llegara en Santa Fe, fue alguien externo en México. Con todo respeto, no es una opción ahora", dijo el agente del mediocampista, en un dialogo con el programa VBar de Caracol Radio.



Así las cosas, con la declaración del representante, todo indica que el volante charrúa no llegaría al equipo capitalino en el 2021. Sin embargo, su continuidad en la máquina cementera, sigue sin definirse.