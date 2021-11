Quintabani, sin rodeos: 'lo de Roldán es lamentable de vuelta'

Deportes Quindío empató 1-1 en la última jornada de la Liga Betplay, resultado que benefició más a los capitalinos que a los cafeteros, que están comprometidos con el descenso en la tabla de posiciones.

Por eso el DT de Quindío, Óscar Quintabani, lamentó los puntos y, más que nada, el arbitraje de Wilmar Roldán.



En la conferencia de prensa aseguró: "Tengo que felicitar a mis jugadores porque, a pesar de tantas adversidades, salen a jugar todos los partidos con el mismo compromiso y determinación".



Y entonces se despachó: "Es muy destacado lo que hace en el primer tiempo porque segundo no hubo. Lo de Roldán es lamentable de vuelta. Es un acto que se pudo haber evitado lo que pasó. ¿Por qué mandan a Roldán de vuelta? Yo lo respeto mucho, pero no era el momento para que él venga a pitar este partido", dijo.







Quintabani, quien ya había sugerido en el pasado problemas con los arbitrajes en contra de su equipo, no dio vueltas: "Ustedes vieron en redes sociales el alboroto que había cuando citaron como árbitro a Roldán. No tenía que terminar así esta fiesta. Yo felicito a mi grupo por el partido realizado. Queremos sostener la categoría, hay argumentos para hacerlo. Espero que factores externos no se repitan".



¿Habrá un proceso disciplinario por esas declaraciones? ¿Mirarán los árbitros con recelo al Quindío? Todo está por decidirse.