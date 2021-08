Quintabani, crítico con el arbitraje: ¡exige VAR para el Quindío!

Nuevamente la polémica arbitral se centra en la Liga. Atlético Nacional derrotó por la mínima al Deportes Quindío, gracias a un penal sancionado por el juez Jhon Hinestroza, donde la mano fue de un jugador del conjunto verdolaga y no como la determinó el árbitro central, en la que había dictaminado falta en contra del equipo cuyabro. Al final del partido, el técnico argentino Óscar Héctor Quintabani manifestó su preocupación por estas decisiones que le han cobrado en contra de su equipo, uno de los que están complicados en la tabla del descenso.





“Valoro a mi equipo, tuvieron una gran capacidad para trabajar más allá de ser contra Nacional. Este equipo viene creciendo, más allá de lo que pasó contra Bucaramanga. Tuvimos los riesgos para jugar, para presionar, para correr. No me puedo sacar de la cabeza lo del arbitraje, me parece bárbaro lo que está sucediendo en el fútbol colombiano. En varias entrevistas anteriores pedí el VAR, porque estos señores (árbitros) se vienen equivocando mucho, en los tres goles con Bucaramanga se equivocaron, fuera de nuestros errores. No pueden ser que unos árbitros profesionales con asistencia tengan esta cantidad de errores”, indicó el estratega del conjunto quindiano.



Además, “me siento muy dolido, porque el trabajo de mi equipo en dos partidos seguidos, en un torneo atípico donde hay cuatro equipos que están con la espada de Damocles y ya van dos partidos seguidos que, con errores gruesos del arbitraje, perdemos. Entonces le pido por favor a la comisión que nos envíen el VAR, no demoren más, velen por el sano fútbol, no quedemos en esta, hagan algo. A nosotros nos queda trabajar, veníamos dolidos, salimos a jugar con total entereza, con total profesionalismo, con una gran entrega táctica en el juego y con una gran capacidad técnica para buscar el triunfo”.



El técnico valoró el esfuerzo de su equipo por lo mostrado en una cancha complicada como la del estadio Polideportivo Sur, la cual estuvo pasada por agua debido a un fuerte aguacero que cayó gran parte de la tarde del sábado.



“Me siento muy tranquilo por el grupo, la capacidad que tienen para trabajar, el sacrificio por lo que hacen, eso me hace feliz. Veo las cosas bien, que vamos a sacar las cosas adelante, veo muchas cosas, pero necesitamos que haya justicia, que haya ‘fair play’ de una vez por todas, no puede ser que esto pase de agache estas situaciones en dos partidos seguidos, donde nos pitan un penal que la pelota le pega en la mano, pero no es penal, y en este juego le pega en la mano a (Jonathan) Marulanda y nos pitan el penal a nosotros. Entonces ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa en este momento con el reglamento del descenso? Nosotros no tenemos nada que ver con los promedios anteriores, aceptamos porque el reglamento hay que hacerlo. Jugamos con hidalguía, con frescura, nos exponemos. Mostramos trabajo, ninguno perdió la cabeza para que fueran expulsados, trabajaron sin sentimientos negativos, pero ¿Qué se le va a hacer?”.



Finalmente, el estratega señaló que “de este equipo que estuvo en el campo, solo Mauricio Cortés es diferente al proceso que llegó a primera división. Un equipo con ganas, que justifica porqué estamos en la A y porqué queremos estar en la A”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8