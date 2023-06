Cortés duda: 'en Millonarios he sido feliz pero Europa es importante'

Óscar Cortés es jugador de Lens de Francia. Eso está fuera de toda discusión. En cinco meses se convirtió en la revelación de la Liga Betplay I 2023 y dio una mano fundamental para la celebración de la estrella 16 de Millonarios. Misión cumplida.

Sin embargo, la dirigencia del azul intenta gestionar un préstamo pro seis meses para contar con él en la Copa Sudamericana, que es la nueva prioridad tras asegurar el título de la Liga I 2023.



El tema es que esa intención podría, otra vez, ir en contravía del interés del jugador. Ya en el pasado se intentó obstaculizar su salida a la Selección Colombia que jugó el Mundial Sub-20 de Argentina, amparándose en que otros equipos no cedieron a sus jugadores para ese evento, caso puntual de Aston Villa y Jhon Jader Durán. Al final, por una obligación del reglamento, tuvieron que dejarlo ir en medio de la definición de la Liga y fue el propio jugador quien admitió después que él entendía la situación pero quería representar al país.



“Uno pensaba muchas cosas, yo sabía que los compañeros iban a sacar esto adelante, pero siempre tuve la iniciativa de poder jugar en la Selección en el Mundial. Tomé la decisión y se pudo dar para jugar el campeonato en donde hicimos bien las cosas, lastimosamente no seguimos avanzando, pero el equipo estuvo para grandes cosas”, dijo Cortés en Equipo F de ESPN.



Ahora la situación parece muy similar con el tema del préstamo por seis meses: “Yo en Millonarios he sido feliz, acá me han tratado de la mejor manera, creo que la hinchada ha sido lo mejor para mí, para afianzarme más, tener más confianza en el club, pero yo pienso que un paso a Europa es muy importante para adaptarme lo más pronto posible y estar a la altura del equipo”, explicó.



Y sí. Llegar en la pretemporada, a adaptarse a un club nuevo, un país nuevo, un idioma distinto, parece un tránsito ideal en verano y cuando todo empieza a construirse, aunque Millonarios tenga otra prioridad.



“Gracias a Dios se dio la posibilidad de salir campeón con esta gran institución. El equipo durante todo el campeonato dio lo mejor y pudimos conseguir tan anhelado título. Nosotros siempre tuvimos la fe durante todos los partidos, siempre sabíamos que en cualquier momento lo podíamos empatar, todavía faltaba mucho partido y creo que eso nos ayudó mucho”, contó el extremo sobre el título, con una sensación de misión cumplida.



Ya el buen andar que tuvo le aseguró presencia en la Selección Colombia de mayores, que para él todavía parece un sueño: “La Selección mayor fue algo muy importante para mí en donde pude aprender de los grandes jugadores que estuvieron allá, esas grandes personas que me ayudaron a acoplar en el grupo, pude aprender mucho de ellos y es muy importante para mí seguir aprendiendo. Cuadrado, Luis Díaz siempre me tuvieron en el grupo hablándome, dándome consejos; son grandes personas, grandes seres humanos”.

¿Vale la pena que Millonarios insista ante Lens para buscar su beneficio y atrasar incluso un año la adaptación de un jugador joven? La experiencia de Durán, llegando en enero a la Premier League, no parece el ejemplo ideal. En estos casos, y en todos, es primordial atender la opinión del jugador.