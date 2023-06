¿Plan B? Millonarios y Nacional intentan recuperar fichas de Selección

Es curioso cómo el honor, básicamente el sueño de todo futbolista, que es llegar a una concentración de Selección Colombia de mayores, se ha vuelto un problema de marca mayor.

Es el problema de todos los clubes del mundo y su pulso con las selecciones nacionales, que la FIFA ha intentado armonizar a través de las fechas FIFA, que son pausas en las que es una obligación de los equipos ceder a los convocados, más allá de que los necesiten desesperadamente, como está ocurriendo hoy con Colombia.



El asunto es claro: fueron convocados Álvaro Montero y Óscar Cortés de Millonarios, y Andrés Salazar y Kevin Mier de Atlético Nacional. También está Kevin Castaño de Águilas pero el equipo fue eliminado ya en cuadrangulares y no representa tanto lío.



El tema es que Millonarios está a punto de la clasificación a la final y que Nacional tiene aún más difícil ese reto, pues es segundo en A detrás de Alianza Petrolera. Por eso los dos clubes están con los pelos de punta: podrían intentar la clasificación sin ellos y estaría bien, pero una hipotética definición de título los ha puesto a hacer toda clase de gestiones para no perder a hombres que, como los mencionados, son definitivos.



El plan A sería, como se comentó en las últimas horas, lograr que Dimayor aplace un día la final de ida de la Liga Betplay I 2023, prevista para el 21 de junio, lo que permitiría que los jugadores viajen el 21 y estén, cansados y todo, pero disponibles para ese primer duelo.



Pero habría un plan B: ¿y si los jugadores del azul y el verde fueran liberados después del partido del 16 de junio, contra Irak, para facilitar su regreso a tiempo a la definición de la Liga y así mantener la fecha inicial del 21?



Vale decir que el antecedente de estas ideas no es prometedor: el año pasado, para la final de la Copa Betplay, el año pasado entre Millonarios y Junior, se hicieron las mismas peticiones y ni se movió el partido de ida por parte de Dimayor ni Néstor Lorenzo consideró siquiera permitir la salida de Montero ni Andrés Llinás hasta el final de la fecha FIFA. Al azul le tocó pagar un vuelo charter para llevar a sus jugadores de Estados Unidos a Barranquilla. ¿Qué pasará esta vez? Todo está por definirse.