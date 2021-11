Once datos previos al clásico de la fecha 20: Nacional vs Millonarios

Este domingo, en Colombia se disputará uno de los juegos con más expectativa. El Atanasio será testigo de un nuevo duelo entre Atlético Nacional y Millonarios, en el cierre de la fase de todos contra todos de la Liga II-2021. A continuación, les compartimos 11 datos curiosos referentes a este encuentro.

1- Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Millonarios se han enfrentado en 257 oportunidades, con 77 triunfos verdolagas, contra 98 azules y 82 empates. En cuanto a goles anotados, los antioqueños festejaron en 326 oportunidades contra 386 de los capitalinos.



2- Atlético Nacional solo ha perdido uno de sus últimos 11 partidos ante Millonarios en Primera División (cinco victorias, cinco empates), en octubre de 2020 por 3-0, juego disputado en Bogotá. En el Atanasio, el conjunto de Medellín suma 10 encuentros invicto ante el Millos en la categoría (siete triunfos y tres empates), perdiendo solo una vez como local ante ellos desde 2002. Disputado en 2011. En total se han disputado 21 juegos desde 2002, con 12 victorias verdes y ocho empates.



3- Atlético Nacional se quedó sin anotar en su último encuentro como local ante Atlético Bucaramanga (0-0), tras 18 partidos seguidos marcando en casa (43 tantos en total). El conjunto de Medellín no enlaza encuentros sin marcar como local desde noviembre de 2018 y enero de 2019 (dos empates sin goles).



4- Millonarios perdió sus últimos dos encuentros como visitante en el torneo, pero no suma tres derrotas seguidas en la categoría desde octubre de 2019 (tres derrotas).



5- Atlético Nacional es el equipo que menos goles ha recibido dentro del área en el torneo (6), mientras que Millonarios es el que más veces ha marcado dentro del área rival (29).



6- Jefferson Duque (Atlético Nacional) y Fernando Uribe (Millonarios) son los dos máximos artilleros de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2021, con nueve goles cada uno. Ambos ausentes en este partido, el uno por suspensión (amarillas) y el otro por lesión, han rematado 20 veces al arco rival.



7- Atlético Nacional no pierde por Liga contra Millonarios desde la fecha 13 en la Liga II-2011, en aquella ocasión los capitalinos se impusieron por 1-2 con goles de Mayer Candelo y Yovanny Arrechea, por los verdes marcó Dorlan Pabón.



8- Atlético Nacional no vence en el Atanasio a Millonarios, desde el 16 de septiembre de 2017, cuando por la fecha 12 de la Liga II-2017, en aquella oportunidad, los verdolagas se impusieron por 3-2 con goles de Andrés Rentería y doblete de Dayro Moreno.



9- Esta es la décima vez que Atlético Nacional terminará como líder del todos contra todos en torneos cortos. Los verdolagas han conquistado 9 títulos de Liga los 16 que tiene desde 2002, siendo el equipo colombiano más ganador bajo estos formatos de campeonato.



10- Atlético Nacional buscará cortar una racha de tres partidos sin anotar goles por Liga, la más larga desde 1989, de obtener otro empate sin goles, sería una marca histórica para la institución.



11- Aunque Millonarios lidera el historial por Liga contra Nacional, desde que se juegan los torneos cortos, los antioqueños tienen un mejor rendimiento. Se han disputado 44 partidos, de los cuales los verdolagas se impusieron en 20, contra siete de los embajadores y 17 empates.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8