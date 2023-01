Caldas no encontró el camino al gol y cedió puntos contra Tolima

Once Caldas no ha tenido el mejor arranque de campeonato, la derrota contra Nacional no preocupaba, pues el fútbol mostrado fue llamativo. Sin embargo, en casa contra Tolima, no fue suficiente el empuje, logrando la posesión en absoluta mayoría. Choque de estilos y Tolima molestó e incomodó, llevándose un punto de Manizales.



Tolima arrancó buscando, en su estilo, las opciones de gol. Cedió la esférica al cuadro local y que ellos realizaran todo el desgaste, apelando al contragolpe y la salida rápida. El juego físico se impuso a favor del vinotinto, manteniendo el bloque compacto en todo momento.



Facundo Boné fue el más relevante en la zona de ataque, por izquierda tuvo las acciones más claras, donde Chaux salvó. El uruguayo tuvo su revancha al minuto 33, con un remate cruzado al arco del Once Caldas, para el primer gol en la noche manizaleña. Torres ordenó el repliegue de sus jugadores, cediéndole la esférica al elenco local.



La actitud y empuje del Once Caldas llevó a generar algo de peligro en el área tolimense. Al minuto 46 se produjo una acción polémica, tras una falta de Anderson Angulo sobre Alejandro Valencia, que no fue advertida por el juez. El VAR entró en acción e hicieron el respectivo llamado. Penalti y Dayro Moreno fue el encargado de cobrarlo, decretando el empate.



Para el segundo tiempo, ambas escuadras empezaron a mover el esquema, especialmente Torres con la entrada de Herazo, quien jugó a espalda de los defensores, para abrir las bandas con Boné y Lucumí.



La respuesta del Caldas fue la tenencia y buscar a Dayro, tratando de generar acciones, pero, cuando las tuvo, Cuesta respondió en el arco. Boné generó varias opciones por la banda, buscando la compañía de los hombres en ataque, marcando superioridad clara en ese sector.



La afición caldense mostró su inconformidad con el club, pues los resultados no son los mejores, coreando en contra de Diego Corredor, que, de no levantar el ritmo, dejará prontamente el club.



Tolima volverá a jugar contra Águilas Doradas, el próximo lunes 6 de febrero. Por su parte, Once Caldas visitará al Cali.