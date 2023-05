Once Caldas volvió a ganar en Liga y complicó clasificación de Junior

Once Caldas recibió en el estadio Palogrande a Junior de Barranquilla en la jornada 18 de Liga BetPlay 2023 y el equipo dirigido tiburón era el que llegaba con más necesidad de sumar tres puntos para seguir en su dura lucha por acceder a los ocho mejores del campeonato. Sin embargo, al final los dirigidos por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez perdieron 2-0.

El partido en el primer tiempo no fue muy vistoso y la intensidad la marcó Once Caldas, quien decidió a salir de su bache deportivo en Liga y los de Pedro Sarmiento aprovecharon para irse arriba en esos minutos iniciales.



Sobre el minuto 11 el histórico delantero de Once Caldas, Dayro Moreno, logró abrir el marcador tras una buena definición frente a Jefferson Martínez, quien fue totalmente engallado por el experimentado jugador.



Con el paso de los minutos Once Caldas con sus armas logró aguantar la mínima diferencia, mientras que Junior intentó anotar el empate parcial, pero no fueron contundentes, aunque su primera gran opción para lograr la paridad fue a través de un penalti ejecutado por Léider Berrío sobre el minuto 45, pero el jugador erró el disparo tras una buena atajada de Éder Chaux, quien atajó de gran manera ese balón.



Para el complemento Junior empezó a tomar el balón y con posesión se empezó a imponer sobre Once Caldas, mientras que los locales recuperaban e intentaron juego elevado, pero ninguno de los dos logró un buen juego para llegar al gol que necesitaban.



En el minuto 59 Junior tuvo el empate cerca a través de Luis ‘Cariaco’ González, quien en velocidad se fue al arco y terminó definiendo, pero el balón pegó rebeldemente en el palo derecho de Éder Chaux.



Sin embargo, Once Caldas también tenía sus armas y aprovechó el despiste de Junior para marcar el segundo gol con el defensor Fainer Torijano, quien logró aprovechar una pelota quieta para su equipo y marcar el 2-0 que empezaba a definir el partido.



Con el paso de los minutos Junior no encontró la manera de llegar al gol del descuento, aunque el tiburón tuvo remates de media distancia donde hizo figura a Éder Chaux, mientras Once Caldas supo aguantar su diferencia para ganar en Liga después de nueve juegos.



Con este resultado, Once Caldas llegó a 15 puntos, sigue colero, pero es una victoria que le sirve para mejorar promedio en descenso. En cuanto a Junior, se quedaron con 24 unidades y aún permanecen en los ocho, pero peligra su presencia al finalizar la jornada.