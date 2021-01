Junior busca su segunda victoria en la Liga: visita al Once Caldas

Luego de varios cambios en la programación a causa de las restricciones que hay en Manizales por el covid-19, finalmente, se acordó que el duelo correspondiente a la segunda fecha de la Liga BetPlay, entre Once Caldas y Junior, se disputará este lunes en el estadio Palogrande, sobre las 5:30 de la tarde.

El elenco tiburón tuvo que acomodar su itinerario ante las exigencias de las autoridades y el domingo viajó al departamento de Caldas para asumir su segundo reto en la competencia local.



Los dirigidos por Amaranto Perea vienen con la moral alta, después de derrotar al Independiente Medellín en la primera fecha, sin embargo, pese a la victoria en el Metropolitano, el juego no fue muy vistoso, por lo que los rojiblancos deberán corregir varios aspectos si quieren ser protagonistas en el primer semestre del 2021. Con la nómina que conformó el equipo en el inicio del año, pelear el título es más que una obligación.



"Era necesario ganar hoy porque estamos en casa. Empezar ganando nos va a dar muchas posibilidades de ir creciendo… Lo más importante, más allá del desarrollo del juego, es el resultado. Pero nosotros, como equipo grande y con jugadores de jerarquía, tenemos que tener más el control de la pelota, no podemos sufrir tanto", dijo Perea en la rueda de prensa vs DIM.



Con 18 jugadores convocados, entre los que se destacan Teófilo Gutiérrez, Miguel Ángel Borja y Fabián Sambueza, el equipo Barranquillero saldrá al Palogrande en busca de los tres puntos. Además, los rojiblancos intentarán cortar con una racha de cuatro partidos seguidos en Liga, frente a Once Caldas, sin conseguir la victoria. El última triunfo del tiburón sobre el conjunto blanco fue en marzo del 2018 con un marcador de 3-0.



Por otra parte, los locales, dirigidos por Eduardo Lara, llegan a la segunda fecha con el objetivo de dar el golpe y conseguir los primeros 3 puntos del campeonato. En el debut en la Liga, el conjunto de Manizales empató 1-1 con Deportes Tolima, siendo un equipo con pocas contrataciones de peso -Harrison Otálvaro es el único-, y con varios juveniles como los destacados.



Once Caldas vs Junior



Alineaciones probables



Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Germán Mera, Dany Rosero, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Fabián Ángel; Fabián Sambueza, Fredy Hinestroza, Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja.



Día: lunes 25 de enero.

Hora: 5:30 p.m.

T.V.: Win Sports +

Estadio: Palogrande