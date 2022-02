Medellín, por el despegue como visitante en Liga: visita a Once Caldas

Deportivo Independiente Medellín visita este viernes, desde las 8 de la noche contra Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, por la cuarta fecha en la Liga I-2022. Con dos triunfos como local y una derrota de visitante, el poderoso necesita comenzar a ganar por fuera de casa, para no perderle pisada a los equipos en la parte alta del campeonato.





Con la ilusión de buscar un gran resultado, Medellín viajó el jueves a la capital caldense con la premisa de un buen resultado. Julio Comesaña, técnico del equipo rojo confía en que el equipo pueda imponerse en el estadio Palogrande. “Tenemos una alta competencia, los métodos de entrenamiento han cambiado, no es que sean mejores que antes, el tiempo es muy corto para entrenar y hay que tener cuidado con los jugadores que suman muchos partidos seguidos”.



En cuanto al rival y la necesidad de ganar como visitante, Comesaña expresó que “Once Caldas ha hecho pocas modificaciones, pero generalmente plantea lo mismo. Es un equipo con un entrenador que sabe lo que quiere, ha mejorado el plantel, trata de llegar al gol, pero que también está como todos, marcando una irregularidad. Lo más importante es estabilizar el equipo, tenemos una estructura básica y que podamos realizar variedad en las estructuras. La mayoría de los rivales también están buscando lo mismo. Los que están, van mejorando”.



Sobre el desempeño del delantero argentino Luciano Pons, el técnico uruguayo resaltó que “lo de Luciano (Pons) fue un debut ideal, en su casa marcó dos goles y tuvieron movimientos interesantes. Me gusta el jugador que se integra al juego, es generoso en el esfuerzo y ojalá siga a así que lo necesitamos”.



Datos entre Once Caldas e Independiente Medellín



Por Liga colombiana, Once Caldas e Independiente Medellín se han enfrentado en 197 oportunidades, de las cuales, el albo se impuso en 66 contra 68 del poderoso y 63 empates. En cuanto a los goles, ambos equipos han marcado 253 cada uno.



Independiente Medellín ha ganado solo uno de sus últimos ocho encuentros de Primera División ante Once Caldas (cinco empates y dos derrotas completan el historial), pero fue el más reciente de ellos: 3-1 como local en septiembre. Once Caldas no pierde en casa ante el DIM desde octubre de 2016 (1-2).



Once Caldas suma siete partidos sin perder en la Liga colombiana (tres victorias, cuatro empates), después de haber perdido en 10 de los 14 anteriores disputados (dos victorias, dos empates). De hecho, esta racha es su mejor racha invicta desde 2019-2020 (cinco victorias, siete empates).



Independiente Medellín derrotó a Deportivo Cali en su partido más reciente como local en la Primera División y extendió su racha invicta en casa en la categoría a 21 encuentros (ocho victorias y 13 empates), su ya segundo mejor registro en este sentido desde 2002, superando los 20 de 2009-2010 y por detrás de los 31 de 2018-2019.



Once Caldas cuenta con dos jugadores que promedian 3,5 ocasiones por encuentro en esta Liga I-2022: Juan Pérez y Marlon Piedrahita, ambos con siete ocasiones en dos encuentros disputados.



Entre los jugadores que han disputado las tres fechas de la Liga I-2022 hasta ahora, ninguno maneja un mejor promedio de minutos por asistencia que Felipe Pardo de Independiente Medellín (una cada 68 minutos). El jugador del DIM suma dos asistencias en 136 minutos disputados.

Alineación probable







Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, David Loaiza, Vladimir Hernández, Bryan Castrillón, Jean Pineda, Luciano Pons.



D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Palogrande.



Árbitro: Alexander Ospina (Quindío).



VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).



T.V.: WIN Sports +.







