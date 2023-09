Once Caldas insistió, pero no pudo romper el cero ante Envigado

Once Caldas y Envigado no pasaron del empate este viernes en el estadio Palogrande de Manizales. El cuadro local lo intentó por todo lado, pero la defensa rival y el arquero Joan Parra tuvieron un destacado nivel.



En la primera mitad, Once Caldas comenzó dominando el balón y tuvo su primera ocasión rápidamente con Jorge Cardona que recibió de primera y le pegó desde fuera del área, pero el balón salió por un lado de la red.



Sobre el 18’, Envigado tendría su primera ocasión con Daniel Zapata en una jugada individual del atacante, que no pudo terminar de gran manera.

Al 28’, Caldas se volvió a acerca nuevamente con Cardona que recibió por derecha, pero el lateral no le pudo pegar al balón que salió a la última línea.



El Blanco Blanco por poco se va adelante con David Lemos en una gran jugada que terminó con tanto del atacante, pero que fue invalidado por fuera de lugar de Dayro Moreno. Envigado se quedó con diez al minuto 43 luego de la expulsión por doble amarilla de Rubio César España.



En la segunda parte, Jáider Riquett tendría una de las más claras para el Caldas. La jugada comenzó con centro de Lemos y allí el zaguero sacó un remate con el codo que fue atajado de gran manera por Joan Parra.



El guardameta de Envigado nuevamente se vistió de héroe en una jugada donde Dayro picó al espacio y allí sacó un remate englobado que mandó el arquero al tiro de esquina.



Para el minuto 70, Caldas siguió insistiendo y esta vez lo intentó con Alejandro García que sacó un bombazo de media distancia que pegó en el palo del arco antioqueño.



Sobre el final, Once Caldas lo intentó por todo lado, pero no pudo anotar a Envigado que salvó un punto clave para intentar salir del fondo de la tabla.