Once Caldas fue una aplanadora: goleó al Cali y es uno de los líderes

Once Caldas y Deportivo Cali vivieron un partido de equipos resurgidos, debido a que en el primer semestre no lograron clasificar a las finales, pero tras el buen comienzo de ambos en Liga BetPlay 2023-II, daba unas buenas sensaciones.

Luego de que el juego fuera bastante parejo durante 20 minutos, el ecuatoriano Billy Arce apareció para abrir el marcador para Once Caldas y ser esa puerta para que el equipo de Pedro Sarmiento lograra seguir derecho.



Por ello, al minuto 29 llegó el otro batacazo del blanco blanco y fue nada más ni menos que a través del goleador e ídolo, Dayro Moreno, quien sigue aumentando su leyenda en el fútbol colombiano con sus goles.



Con ese resultado cómodo, Once Caldas se fue al descanso con victoria parcial y para el complemento lograron dominar para terminar goleando al Deportivo Cali en este segundo semestre.



Apenas transcurrieron cinco minutos del complemento y Once Caldas logró marcar el 3-0, donde los de Manizales tejieron un buen ataque lleno de posesión y precisión. El ecuatoriano Billy Arce marcó su doblete, pero también gracias a la buena distracción de Dayro Moreno que sirvió para que Alejandro García le metiera la asistencia al jugador internacional.



Pese a que Cali intentó descontar inmediatamente, Once Caldas pudo defender esa amplia ventaja, aunque sufrió ataques con Luis 'Chino' Sandoval, quien anotó gol, pero estaba en fuera de lugar y el VAR decidió que no fuera su segunda anotación del campeonato con la camiseta azucarera.



Sin embargo, Once Caldas quería seguir aprovechando su superioridad y de un saque largo desde su propio arco, lograron el 4-0, pero esta vez lo hizo el juvenil Yeiler Valencia, quien fue a la tribuna a celebrar con su familia, pero terminó siendo expulsado tras tener dos tarjetas amarillas.



Finalmente, Once Caldas dominó y sumó otros tres puntos importantes en Liga 2023--II que lo dejan con cuatro puntos y entre los primeros lugares.