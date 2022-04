Bucaramanga hizo bien la tarea: superó a Once Caldas y asaltó los ocho

Atlético Bucaramanga viajó a Manizales por los puntos y los consiguió, después de un partido complejo en el Palogrande. Con el gol de Yeison Moreno y las buenas atajadas de Juan Camilo Chaverra, los leopardos vencieron 0-1 a Once Caldas, en un partido redondo para los de Armando 'Piripi' Osma. Llegaron a 21 puntos y se metieron en zona de clasificación; ahora son octavos, destronando a Envigado.

En el primer tiempo, se vio un Once Caldas que buscaba construir desde propio campo, explotando la banda derecha, y que además probaba a través de la media distancia. Bucaramanga le apostó a la presión alta y trató de no complicarse sin la pelota; desarrolló un juego muy inteligente y el arquero Juan Camilo Chaverra se hizo clave. Un atractivo primer tiempo que terminó sin goles.



A los 5 minutos, el 'Blanco-Blanco' generó la primera acción. Pelota de Juan David Pérez para Nelson Quiñones, quien disparó al arco y se encontró con la buena respuesta de Chaverra. El leopardo lo intentó hasta los 17', después de un error de Dannovi Quiñonez; Once Caldas quedó mal parado en defensa y Sherman Cárdenas intentó la sociedad que tanto ha surtido efecto en Bucaramanga. Enganche y centro para Dayro Moreno, pero muy atento apareció Gerardo Ortíz para impedir la conexión.



Sobre el minuto 27', nuevamente se aproximó el dueño de casa. Zapatazo de media distancia de Pérez y el arquero Chaverra tuvo que estirarse para enviar la pelota al córner. El equipo albo siguió atacando y por la misma vía lo intentó, a los 35', por intermedio de Juan David Rodríguez, quien por poco sorprende; el balón pasó muy cerca al ángulo.



Se agotaban los minutos pero los de Diego Corredor tenían gasolina de sobra. Transcurría el 42' cuando Juan David Pérez recuperó una pelota y tras una pared entre Marlon Piedrahita y Quiñones, el lateral sacó un remate en busca de la portería, que se fue desviado. En el último suspiro del primer tiempo, Once Caldas apuntó otra buena chance, esta vez con Robert Mejía que estrelló la pelota en el palo; en el rebote apareció Ayron del Valle y la mandó a guardar, pero la acción ya estaba invalidada por fuera de lugar.



En el complemento el panorama no cambió mucho y el elenco albo siguió intentándolo con la media distancia. Pérez volvió a probar los reflejos de Chaverra, a los 53', quien nuevamente le ganó el duelo. Impresionante atajada, tras una pelota difícil que picó antes.



El técnico 'Piripi' Osma movió sus fichas y le surtieron efecto. Sobre los 74', tras un impecable pase de Juan Gabriel Marcelin desde sector izquierdo, Yeison Moreno picó en punta y tras deshacerse del central Brayan Córdoba, la mandó al fondo definiendo con gran personalidad ante la salida del arquero Ortíz.



El partido fue intenso hasta los minutos finales. Chaverra siguió haciéndose clave para el buen resultado. La visita resistió los ataques constantes, principalmente con juego por bandas. Sobre el último suspiro del partido, Diego Valdes anticipó a Cristian Subero y estrelló la pelota en el travesaño. ¡Tremenda salvada! Bucaramanga terminó sufriendo, pero consiguió sostener el 0-1, acabando con el invicto de local del Once Caldas.