Que sirva el descanso: Atlético Nacional visita a Once Caldas en Liga

Atlético Nacional visita este martes, desde las 8 de la noche al Once Caldas, por la séptima fecha en la Liga colombiana I-2021. Los verdolagas regresan a la competencia tras su jornada libre y con las ‘pilas recargadas’ buscará su primer triunfo como visitante frente a los albos que van en ascenso de rendimiento.



Con respecto al partido frente a Boyacá Chicó, el conjunto antioqueño realizó dos variantes en su nómina de 18 convocados. Regresan Michael Chacón y Geisson Perea, en lugar de Tomás Ángel y Brayan Córdoba. Jarlan Barrera y Andrés Andrade comandarían la creación del equipo, mientras que Déinner Quiñones podría sumar minutos para jugar por la banda.



“Yo vine aquí a jugar por bandas, sea cual sea. El ‘profe’ quiere con los extremos un juego interior y buscar una rotación con los delanteros. Si bien he tenido poca continuidad, son decisiones técnicas, pero sigo trabajando para aprovechar la oportunidad. En la parte ofensiva, estoy dispuesto de jugar donde me toque. Como interior también puedo estar. Es importante trabajar fuerte, mejorar cada día y en los partidos ser importantes con la pelota”, detalló Quiñones.



Además, “debo asociarme, desequilibrar y sumar opciones de gol. Además, tener en cuenta las obligaciones defensivas, es lo que más enfatiza el cuerpo técnico”.



Sobre el rival, Déinner indicó que “Once Caldas es un gran rival, de local salen a proponer y nosotros debemos aprovechar los espacios para marcar diferencia. El equipo está jugando bien y esperemos concretar más opciones. La reacción tras pérdida es algo que debemos trabajar siempre”.



Por su parte, Alexandre Guimarães resaltó que “nos falta soltarnos más y en Manizales tenemos una prueba muy buena contra Once Caldas. En Pasto generamos opciones, lo que sigue es tener atención defensiva, referenciar en ataque y estoy seguro que podremos conseguir las victorias en condición de visitante. Sabemos que es un equipo que tiene un muy buen juego, cuenta con futbolistas interesantes y un técnico con mucha experiencia. Estamos abocados a lo nuestro y confiamos llegar de la mejor manera”.



Datos entre Once Caldas y Atlético Nacional

Por Liga, Once Caldas y Atlético Nacional se enfrentaron en 205 partidos, de los cuales ganaron los verdolagas en 93 ocasiones, contra 63 de los manizaleños y 49 empates. En cuanto a goles marcados, 304 son para los antioqueños, contra 272 de los caldenses.



En los últimos cinco partidos jugados en el estadio Palogrande, Nacional ganó tres contra dos triunfos de los albos.



Alineación probable

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Mosquera, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade, Jarlan Barrera, Déinner Quiñones; Jefferson Duque, Jonatan Álvez.

D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Palogrande.



Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8