América quiere seguir sumando en Liga: visita al Once Caldas

América de Cali terminó su preparación para visitar este viernes al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, por el primer juego de la novena jornada de la Liga BetPlay II-2022, a partir de las 7:30 de la noche. En el que el equipo rojo buscará sumar una nueva victoria que les permita entrar al grupo de los 8 mejores del campeonato.



Los americanos luego del triunfo del pasado domingo contra Junior en el Pascual, el equipo volvió a los entrenamientos en la mañana del lunes con los ejercicios de recuperación física del grupo principal, mientras el resto hizo trabajo diferenciado.

Durante la semana hicieron énfasis en el trabajo táctico y la simulación de juego, para luego viajar a Manizales en la tarde del jueves, llegando a la capital caldense en horas de la noche.



Las novedades más importantes del cuadro escarlata son la ausencia de Adrián Ramos, que en el partido contra Junior salió lesionado y tendrá algunos días más de baja. Mientras que Juan Camilo Portilla y Gianfranco Peña se recuperaron de los calambres que tuvieron después del mismo partido, aunque no se descarta que el técnico Alexandre Guimaraes decida rotar un poco la nómina para dar descanso.



Precisamente el Guimaraes se refirió a este compromiso diciendo que “Once Caldas allá y en cualquier lado es un rival complicado, sabemos que tenemos mucho de no ganar allá. Tenemos esa motivación como de seguir en esa ruta de estar cosechando puntos”.



Datos previos



América de Cali no gana en condición de visitante desde el pasado 5 de marzo del presente año, cuando venció al Deportivo Cali 0-1 en Palmaseca, por la fecha 10 de la Liga I-2022.



El último juego entre América de Cali y Once Caldas fue el pasado 27 de febrero con triunfo rojo en el Pascual Guerrero, 2-0 con goles de Alejandro Quintana. Nicolas Giraldo que estaba en el equipo visitante salió expulsado.



El último en el estadio Palogrande de Manizales entre estos dos conjuntos, terminó con empate 1-1, el 20 de marzo del 2021. Los goles fueron de Yoiver González y Steven Lucumí.



Alineación probable



Joel Graterol; Daniel Quiñones (Eber Moreno), Marlon Torres, John García, Brayan Vera; Juan Camilo Portilla, Carlos Sierra, Esneyder Mena, Deiner Quiñones, Juan David Pérez; Gianfranco Peña.



Estadio: Palogrande.



Hora: 7:30 p.m.



T.V.: Win Sports +.



Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare).



VAR: Fernando Acuña (Boyacá).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15