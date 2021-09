Once Caldas suma diez partidos sin ganar: no pudo en casa con Alianza

En medio de una crisis de resultados, el Once Caldas disputó la jornada 11 del fútbol colombiano frente a una de las sorpresas del campeonato, Alianza Petrolera. Duelo interesante en el Palogrande de Manizales.



Aunque el Once Caldas dominó de principio a fin la primera parte, las alegrías fueron para el rival. El Blanco Blanco inició con importantes acercamientos de Juan Pavid Pérez, la figura del encuentro, y Ménder García, pero su ineficacia reinó.



En medio de la tormenta local, Alianza abrió la cuenta al minuto 20. Brayan Gil recibió de un saque de banda, con un movimiento de cuerpo eludió a su marcador y soltó un derechazo fulminante que se clavó en el ángulo. Desde el VAR revisaron algún detalle, pero nada pudo evitar el 0-1 de la visita.



Con ello, el dominio local se intensificó: posesiones largas, juego interior, acercamientos tenues y hasta ahí. El puntazo final no llegó, a pesar de que opciones no faltaron.



La segunda parte recibió al Once con su merecido premio. Apenas transcurrieron unos segundos cuando Jesús David Murillo levantó un centro raso desde la derecha y Freddy Flórez intentando rechazar la metió en su propio arco.



El empate llenó de confianza a los de Diego Corredor y la tempestiva ofensiva se mantuvo. Por varios minutos acecharon el pórtico de José Chunga, pero la ineficacia los condenó.



En tiempo agregado (90+2'), el árbitro, apoyado en el VAR, expulsó a Adrián Estacio, que duró apenas 19 minutos en cancha. Roja directa y el Once cerró la partida con uno menos.



A fin de cuentas el empate a uno no se movería del marcador. Once Caldas se quedó ad portas de su segunda victoria del campeonato y con seis unidades por ahora sale de la última casilla; por su lado, Alianza Petrolera suma tres partidos sin perder y con 18 unidades es cuarto parcialmente.