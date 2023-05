Todo en contra: FIFA impondría dura sanción a Once Caldas en crisis

Once Caldas terminó su participación en la Liga Betplay I 2023 con señales de mejoría, pero una enorme presión en la lucha contra el descenso.

Y mientras ve los cuadrangulares por TV, otra compleja situación se avecina, una que complicaría los planes para consolidar la recuperación en el segundo semestre.



En las últimas horas, el equipo de Manizales fue notificado de una posible sanción por parte de la FIFA, relacionada con la transferencia del jugador Marcelino Carreazo al Monagas de Venezuela.



Según el periodista Pipe Sierra, el equipo colombiano dejó de pagar una cuota del 30 por ciento del fichaje, según el reporte en el Sistema de Correlación de Transferencias (TMS) del jugador, por lo cual sería castigado duramente.





🚨 La FIFA sanciona a #OnceCaldas por el impago a #Monagas del 30% que tenía reportado en el TMS de Marcelino Carreazo (24) ❌⚪️



👀 No podrán inscribir jugadores hasta que se realice la consignación de ese dinero al conjunto Venezolano pic.twitter.com/8UgHQpRiPD — Pipe Sierra (@PSierraR) May 25, 2023

De confirmarse la decisión de la FIFA, el cuadro blanco de Manizales no podrá inscribir jugadores hasta que no esté al día con los pagos del jugador, quien hoy milita en CSKA Sofía de Bulgaria. Se esperan confirmaciones oficiales y posibles recursos de parte del Once Caldas para evitar problemas.