Golpe a Manizales: Once Caldas planea irse del estadio Palogrande

Las diferencias entre las directivas del Once Caldas y la alcaldía de Manizales, por los impuestos que le cobran al club albo, provocaron la idea de salir del estadio Palogrande.



El proyecto de tener estadio propio, fuera de Manizales, es un hecho. Así lo confirmó Tulio Mario Castrillón. El ambicioso proyecto no es solo tener una cancha, también un hotel y un amplio sector comercial, a las afueras de la capital de Caldas.



“Debido a los altos costos de los impuestos al espectáculo, a la carga impositiva de la ciudad de Manizales, a los grandes costos del comodato y mantenimiento del estadio, al abandono y a la poca inversión al estadio, los accionistas hemos contratado una firma para los diseños de un centro de convenciones que no estaría ubicado en Manizales”, le dijo Castrillón a EL TIEMPO.



Once Caldas no se iría del todo de Manizales. El presidente Castrillón aseguró que “el equipo no se cambiará de sede pero jugaría en Chichiná, Cartago u otros municipios cercanos a Manizales. Este centro de convenciones tendría centro comercial, hotel, estadio y zonas de concierto”.



El nuevo estadio, incluso, ya tiene nombre, sería Estadio y Centro de Convenciones DAF de la Montaña, le adelantó el dirigente a EL TIEMPO.